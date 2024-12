Il Natale 2024 dell’Ail di Cuneo segna il record di generosità con 100 mila euro di donazioni

Il Natale 2024 dell’Ail Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” ha fatto il pieno di generosità, grazie alle donazioni di quanti nel week end dell’Immacolata hanno sostenuto le attività dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, nelle oltre 130 piazze della provincia di Cuneo in cui sono stati allestiti i tradizionali “banchetti” con le Stelle di Natale versione floreale e di cioccolato. L’importante somma raccolta, anche grazie all’aiuto delle numerose aziende che hanno contribuito regalando i prodotti dell’Ail ai loro dipendenti (in primis Merlo Spa, Montanaro Srl, Manzo Carni Snc), ammonta a circa 100 mila euro già al netto delle spese, a cui andrà sommata la cifra – non ancora disponibile – relativa alle altre iniziative organizzate durante il 2024. Un risultato straordinario superiore alle migliori aspettative, che chiude un anno speciale segnato dal doppio compleanno del 25° dell’Ail Cuneo e del 20° delle Case Ail, ma soprattutto caratterizzato dall’ingente donazione di 250 mila euro per il progetto seconda PET da poco portato a compimento dalla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus.

“Non c’era modo migliore di arrivare a questo Natale e il merito è tutto degli instancabili volontari dell’Ail, grazie ai quali si sono potuti realizzare sogni che sembravano impossibili per una realtà piccola come la nostra – commenta Anna Rubino, presidente di Ail Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” -. Vedere il logo dell’Ail Cuneo stampato al centro della targa “La Forza del Territorio – CT/PET OMNI LEGEND 32″, all’ingresso della stanza dove è stata installata la nuova PET nell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, unica associazione di volontariato in mezzo a quello delle principali banche e fondazioni bancarie del territorio, non può che riempire d’orgoglio tutti coloro che in questi venticinque anni hanno dedicato tempo, capacità, risorse alla causa dell’associazione. Ma non è finità qui. Il percorso avviato con la Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, infatti, oltre all’acquisto di un nuovo tomografo prevede la pianificazione di una costante attività di formazione e di ricerca scientifica di alto livello al servizio non solo del nosocomio cuneese, ma di tutta la provincia di Cuneo e anche delle regioni limitrofe. Le sfide che ci aspettano per vincere le malattie del sangue sono ancora molte e non abbiamo certo intenzione di fermarci alla nuova PET”.

Nella Campagna di Natale 2024 l’Ail di Cuneo ha distribuito oltre 14 mila pezzi, di cui la parte del leone è stata fatta dalle tradizionali Stelle di Natale nella duplice versione floreale e di cioccolato, che hanno raggiunto precisamente quota 11.547. Il resto delle donazioni, 2.461 prodotti, ha riguardato l’oggettistica natalizia, tra cui vanno conteggiati i manufatti artigianali realizzati dalle volontarie Cori e Anna. Tutti i prodotti della Campagna di Natale di Ail Cuneo sono arrivati da fornitori del territorio, precisamente: Prelac di Appendino Giorgio, Argalà Liquorificio Artigianale, Azienda Agricola Altalanga, Azienda Risicola Allocco Giovanni, Biscotti Cavanna.