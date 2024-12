Verzuolo: Tre Età, aperte le prenotazioni per la visita al Mùses di mercoledì 22 gennaio

Aperte le prenotazioni per l'ingresso e la visita guidata delle Tre Età al Mùses - Accademia Europea delle Essenze, in programma per mercoledì 22 gennaio 2025 a Savigliano.

Il ritrovo è alle ore 15 presso il Museo di Savigliano in Via Sant'Andrea 53. Invece, per chi desidera usufruire del trasporto in bus, è alle ore 14,30 a Verzuolo in Piazza Martiri della Libertà 1.

Prenotazioni entro il 7 gennaio 2025 all'Assessore Lovera Laura al 335/7813432 oppure all'Ufficio Segreteria al 0175/255110. In fase di prenotazione è necessario comunicare l'opzione del trasporto in bus.

Il costo comprensivo di ingresso e visita guidata è di €12,00.