Dalle 13.30 di oggi, lunedì 30 dicembre la squadra dei vigili del fuoco di Morozzo e Mondovì sono al lavoro per lo spegnimento di un principio d'incendio in un alloggio in via Canova a Rocca de Baldi.

Le operazioni sono ormai in fase conclusiva, dopo aver circoscritto l'area interessata ad una sola camera, senza conseguenze e danni strutturali.



A dare l'allarme sono stati i residenti che non sono rimasti coinvolti dal principio d'incendio e stanno bene.