Cuneo, all'Itis Delpozzo continuano gli incontri e le presentazioni con gli autori

Venerdì 10 gennaio alle ore 11 alcune classi dell’Istituto (quarte e quinte) incontreranno il fumettista e illustratore Stefano Tamiazzo, direttore e docente della Scuola Internazionale di Comics di Padova.

L’autore presenterà alle classi il graphic novel L’ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai (L’ultima spiaggia, 2024), occasione per approfondire il genere e riflettere sull’attualissima tematica carceraria, oggetto anche dell’Educazione Civica: “viaggio in diciannove tappe che incrocia Storia e storie per trasformare un luogo di reclusione in un capitolo di conoscenza”.

L’evento, realizzato con il contributo della Fondazione CRC (bando Facciamoci delle domande) al progetto MA XKE’…? DIAMOCI DELLE RISPOSTE!, proseguirà al pomeriggio (ore 17, presso l’Istituto Storico della Resistenza, Sala CDT, Largo G. ) con un incontro aperto alla cittadinanza alla presenza del Prof. Paolo Romeo, Presidente dell’Associazione di volontariato carcerario Ariaperta, che concluderà l’incontro con un quadro sulla situazione carceraria odierna. In tale occasione sarà possibile trovare uno stand con la vendita di prodotti realizzati dai detenuti di alcune case circondariali piemontesi e di Lecce.