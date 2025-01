"La mia cagnolina morta per le ferite provocate da altri cani"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Lilli era una cagnolina dolce e spensierata, un’anima pura che amava la vita semplice. Viveva serena nei campi, correndo libera, inseguendo il vento e godendosi ogni respiro di libertà. Tra le sue passioni c’era il trattore: adorava seguirlo nei campi, felice di far parte di ogni momento della vita all’aria aperta.

In quei giorni, Lilli era in calore. È scappata, seguendo un istinto naturale, come qualsiasi animale farebbe. Ma quella fuga, che per lei era solo un’avventura, si è trasformata in una tragedia. Dopo un po’ è tornata, ma purtroppo le sue ferite erano troppo gravi e non ha resistito. La sua vita è stata spezzata a causa di una situazione che avrebbe potuto essere evitata.

Il dolore è ancora più grande perché questo non è un incidente isolato. È noto a tutti che alcuni cani, soprattutto quelli di taglia grande, possono essere pericolosi quando non vengono gestiti correttamente. Purtroppo, nonostante la consapevolezza di questi rischi, il cane non viene tenuto sotto controllo, e ciò ha portato a questa tragedia. Non solo Lilli, ma anche il nostro cane maschio ha subito gravi ferite e ora sta lottando per riprendersi.

Desidero precisare che questa non è una accusa, ma un invito a riflettere su quanto possa essere fondamentale una gestione responsabile degli animali.

La mia speranza è che queste parole sensibilizzino e inducano una maggiore consapevolezza, affinché tragedie come questa non accadano più. La sicurezza degli animali e di chi li circonda è un impegno che tutti dovremmo condividere.

Lilli meritava di continuare a vivere la sua vita serena e felice, a correre nei campi e a seguire il trattore che tanto amava. Ora il suo ricordo resta vivo nei campi che tanto le piacevano, un monito per tutti: la sicurezza e il rispetto verso ogni essere vivente non possono mai essere trascurati.

Ogni animale, grande o piccolo, merita protezione, attenzione e cura.

Nicolò Mellano