Guasto alla linea elettrica a Porta Nuova: pesanti ritardi per Frecce e Regionali in partenza

Un guasto alla linea elettrica a Torino Porta Nuova sta interessando in questo momento le linee ferroviarie con pesanti ritardi per i treni che dovrebbero giungere in queste ore nella principale stazione del capoluogo piemontese.

Il problema poco prima delle 18.30

Il guasto si è verificato intorno alle ore 18,20. Sono in corso l'intervento dei tecnici. Come avvista Trenitalia tramite il sito viaggiatreno.it, i treni ad Alta Velocità e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali potrebbero subire cancellazioni.

Ritardi e disagi

Il ritardo più pesante riguarda l’Sfm4 con il 26505 per Alba che sarebbe dovuto partire alle ore 18, ma ha accumulato 90 minuti. Ritardi anche per Savona e Genova Brignole, tra i 60 e i 50 minuti, così come il Frecciarossa per Trieste (50 minuti), il regionale 2109 per Alessandria (40 minuti) e il Frecciarossa per Roma Termini (30 minuti). Mezz’ora di ritardo anche per l’Sfm3 26928 per Bardonecchia in partenza alle 19.15 ma per cui si prevede un ritardo di 30 minuti.

Non interessate altre stazioni

Come precisa Trenitalia il guasto interessa il traffico in entrata e in uscita per e da Porta Nuova. Non interessate le altre stazioni.

Un 2025 che si apre con i soliti problemi. Come riportato dai colleghi di Targatocn.it, nella giornata di ieri, 1° gennaio, sulla linea Cuneo-Ventimiglia si sono accumulati 381 minuti di ritardo per una serie di guasti al materiale rotabile.