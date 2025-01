Comitato "Clavesana dice no" presenta nuove osservazioni al progetto di discarica

Sono contenute in un documento di 160 pagine le osservazioni che il comitato "Clavesana dice no" ha depositato in merito alle integrazioni del progetto Cement pubblicate il 3 dicembre 2024 sul sito della Provincia di Cuneo.

A darne conto, diffondendo il documento (lo alleghiamo a fondo pagina), è lo stesso comitato: "Dopo l'avviso di deposito pubblicato dalla Provincia di Cuneo il 12 dicembre, il termine per le osservazioni pubbliche era fissato nei successivi quindici giorni, al 27 dicembre 2024. Il comitato in data 25 dicembre ha inviato tale documento alla Provincia di Cuneo in attesa della prossima conferenza dei servizi al quale ha nuovamente chiesto di partecipare in qualità di uditore".

"Sono stati mesi di calma apparente – aggiunge ancora il comitato di cittadini nel messaggio sottoscritto da Alessia Revelli e Giovanni Bracco –, vista la proroga ottenuta dalla ditta per l'invio delle integrazioni, ma non abbiamo mai abbassato la guardia per il futuro del nostro paese che ci sta particolarmente a cuore".

Il comitato come noto si oppone a un progetto per la realizzazione di un sito per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, oggetto di un procedimento di autorizzazione in corso in Provincia a seguito della conferenza dei servizi del 21 novembre 2023.