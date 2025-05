Alba, piazza San Paolo si anima con il Salone del Volontariato: studenti e associazioni insieme per costruire il futuro della solidarietà [FOTO E VIDEO]

Questa mattina, venerdì 30 maggio, piazza San Paolo ha ospitato la prima giornata dell’edizione 2025 del Salone del Volontariato, evento promosso da Società Solidale ETS in collaborazione con la Consulta del Volontariato della città di Alba e l’Assessorato al volontariato e associazionismo del Comune.





Un vero e proprio villaggio della partecipazione ha preso forma grazie ai 35 stand allestiti dalle associazioni del territorio, pronte a raccontarsi e a tendere la mano ai cittadini più giovani. Se alcuni studenti si sono mossi per il Salone alla scoperta delle associazioni di volontariato presenti, altri hanno potuto supportare in prima persona le associazioni e calarsi, per una mattinata, nelle attività di promozione. Quattro classi terze dell’Istituto Cillario Ferrero hanno affiancato i volontari, trasformandosi per l’occasione in ambasciatori dei valori del terzo settore.

"I ragazzi sono arrivati preparati", spiega la professoressa Roberta Imperiale, "attraverso un percorso di incontri in aula con CSV Cuneo". Quest’oggi il legame con il mondo del volontariato ha raggiunto una profondità maggiore per gli studenti del Cillario Ferrero che hanno accolto con entusiasmo la possibilità di vivere la giornata da protagonisti.





Ad animare la piazza d’incontro tra volontari e scuole, l’intrattenimento musicale curato dal Comitato Studenti di Alba, con il giovanissimo Dj Edward in consolle. Per l’occasione, lo Sportello Informagiovani ha “traslocato” i propri servizi in piazza, per fornire assistenza e orientamento ai partecipanti. Per chi non ha preso parte al primo appuntamento con il Salone, a documentare l’evento è intervenuta una squadra di giovani della Consulta del Volontariato, impegnati nella realizzazione di pillole video che raccoglieranno le voci e le testimonianze delle realtà presenti. Queste saranno donate alle associazioni partecipanti perché possano essere utilizzate nella comunicazione digitale delle loro realtà e, a breve, saranno pubblicate anche sulle pagine Instagram degli organizzatori.







Il Salone del Volontariato non si esaurisce qui. L’appuntamento si rinnova venerdì 7 giugno in piazza Risorgimento, con una seconda giornata pensata per riproporre i momenti di incontro e ascolto all’intera cittadinanza. Dalle ore 15 alle 19, saranno nuovamente una trentina le associazioni territoriali a presidiare gli spazi pubblici con banchetti informativi, materiali, attività dimostrative e racconti diretti delle loro missioni quotidiane.





Alle ore 18 di venerdì 7 giugno, il momento clou: l’incontro pubblico dal titolo “Incontrarsi cambia tutto: storie di volontariato, educazione e coraggio per costruire un mondo più umano”, condotto da Marialuisa Cocito, referente area cultura della Consulta. Interverranno Roberto Ruffino, figura storica della Fondazione Intercultura, di cui è Segretario Generale, e Paola Feo, direttrice del Coordinamento Volontari di Emergency ONG, per offrire spunti e riflessioni su come il volontariato possa incidere in profondità sulla società, restituendo senso e comunità.





Il Salone del Volontariato di Alba si conferma così come un punto di riferimento per il dialogo intergenerazionale, la promozione della cittadinanza attiva e il rafforzamento dei legami sociali, consolidando il ruolo della città come laboratorio di impegno civile.