Sci alpino: Barbera e Saracco al lavoro in Val di Fassa con il gruppo di Coppa Europa

Giorni di allenamento sulle piste della Val di Fassa, in provincia di Trento, per diverse formazioni azzurre che sfruttano l’accordo con la vallata dolomitica per preparare i prossimi appuntamenti dei rispettivi circuiti.

Fino al giorno dell’Epifania Stefano Gross farà gli onori di casa nei confronti dei compagni slalomisti di Coppa del Mondo per alcuni allenamenti sulla pista Aloch che coinvolgeranno anche Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger. Il tracciato fassano ospiterà anche il gruppo Coppa Europa dal 3 all’8 gennaio: sono convocati Tommaso Saccardi, Corrado Barbera, Alessandro Pizio, Francesco Zucchini, Stefano Pizzato, Edoardo Saracco, Davide Seppi, Gianlorenzo Di Paolo e Andrea Bertoldini.

Allenamenti fino all’8 gennaio anche per il gruppo delle polivalenti: il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha previsto una sessione di lavoro sulle piste di San Pellegrino per aura Pirovano, Elena Curtoni, Vicky Bernardi, Sara Thaler e le sorelle Nadia e Nicol Delago.

Coinvolte anche in questo caso le formazioni giovanili, secondo le convocazioni del dt giovanile Paolo Deflorian: la squadra di Coppa Europa fino al 6 gennaio vedrà impegnate Carlotta De Leonardis, Ludovica Righi, Ambra Pomarè, Sara Allemand, Alessia Guerinoni, Francesca Carolli, Sophie Mathiou, Annette Belfrod e Tatum Bieler mentre per il team juniores è previsto un raduno dal 2 al 7 gennaio chiamando in causa Alice Pazzaglia, Camilla Vanni, Margherita Cecere, Ludovica Druetto, Maria Sole Antonini e Giulia Vallerani.

Saranno invece impegnati a Bielmonte, in provincia di Biella, gli atleti della squadra C maschile convocati dal direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian: Fabio Allasina, Marco De Zanna, Nicolò Nosenzo, Pietro Broglio, Emanuel Lamp, Diego Bucciardini ed a scopo riabilitativo Gianmarco Paci e Pietro Bisello.