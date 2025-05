A Roddino la conferenza “Invecchiamento attivo nei piccoli borghi delle Langhe”

Il Comune di Roddino, in collaborazione con la Fondazione Santi Lorenzo e Teobaldo, annuncia la conferenza “Invecchiamento attivo nei piccoli borghi delle Langhe”, che si terrà sabato 31 maggio 2025, dalle 8.30 alle 13.00 in Piazza della Libertà a Roddino.

L’evento, accreditato con 6 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie, nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione concreta sulle opportunità e le sfide dell’invecchiamento nei piccoli centri rurali, puntando su salute, inclusione e innovazione.

Il programma prevede:

Saluti istituzionali e introduzione dei moderatori Gianluigi Mancardi e Angelo Schenone.

Interventi di esperti del settore sanitario, accademico e amministrativo, tra cui: Marco Andriano (Comune di Roddino) e Don Valerio Pennasso (Fondazione Santi Lorenzo e Teobaldo) con il progetto ASSALE; Leonardo Piano, sulla promozione dell’attività fisica; Marco Bozzali, sull’attività cognitiva nell’anziano; Matteo Pardini, su invecchiamento fisiologico e patologico; Sara Cardone (ASL CN2), sul rapporto tra piccoli paesi e strutture ospedaliere; Loris Neri, sulle tecnologie digitali per la terza età; Un approfondimento finale sui progetti intergenerazionali con il Comune di Roddino.



L’evento si concluderà con una sessione di discussione e la somministrazione del test ECM.

Il Comune di Roddino desidera ringraziare il Prof. Gianluigi Mancardi e la Dott.ssa Sara Cardone non solo per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’iniziativa, ma anche per il loro prezioso operato quotidiano al servizio della comunità. Iscrizioni e informazioni:ecm@fondazionesanlorenzo.it

Il Comune invita la cittadinanza, gli operatori sanitari e sociali, e chiunque sia interessato a partecipare a questa importante occasione di confronto e formazione, con lo spirito di costruire comunità inclusive e attente ai bisogni di tutte le età.