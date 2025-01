Scontro tra due auto in via Fenoglio a Cuneo: tre feriti lievi

Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Fenoglio, nei pressi del campo da calcio del San Paolo a Cuneo. Due auto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, pare che uno dei due veicoli non abbia rispettato lo stop, tagliando la strada al mezzo che procedeva in direzione discendente.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per soccorrere i tre feriti coinvolti, che lamentavano dolori al collo, ma senza lesioni gravi evidenti. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del Fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza, insieme alla Misericordia di Cuneo.