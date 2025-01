La prevendita del momento è WEPE: superato il traguardo dei 40 milioni di dollari

Le meme coin a tema Pepe the frog sono sempre tra le più popolari che si possano acquistare. Poco dopo il suo lancio nel 2023, Pepe (PEPE) ha registrato un'impennata del 20.000%, trasformando i suoi primi investitori in milionari da un giorno all'altro e scatenando la frenesia del meme di Pepe the Frog che abbiamo visto da allora.

Gli appassionati del mondo cripto lo sanno bene, quindi non sono sorpresi del successo che sembra stia travolgendo la nuova ICO Wall Street Pepe (WEPE). Il progetto ha superato agilmente i 40 milioni di dollari in finanziamenti e inizia l’anno nuovo in maniera scoppiettante. Potrebbe rivelarsi uno dei progetti più esplosivi dell’anno, così come lo è stato Pepe Unchained per il 2024.

Vai alla presale di Wall Street Pepe

Una sfida allo status quo

Questo progetto sfida le regole tradizionali del mondo delle criptovalute, dominate da grandi "whales" e gruppi esclusivi di insider, che spesso lasciano i trader ordinari in secondo piano.

Wall Street Pepe crede che il futuro per i trader comuni possa essere diverso. Il suo obiettivo è aiutare le persone comuni a diventare una nuova forza nello spazio cripto. La missione è livellare il campo di gioco offrendo ai piccoli trader strumenti e approfondimenti per competere con i grandi.

Ma come si propone di fare ciò? Tramite l’unione, la condivisione delle informazioni e strumenti di approfondimento alla portata dei possessori del token nativo WEPE. In sostanza, i membri della community ottengono accesso a suggerimenti e approfondimenti di trading, provenienti direttamente da insider. Con la sua prevendita che ha già superato i 40 milioni di dollari, questo progetto continuerà ad attirare l’attenzione anche nelle prossime settimane.

La rapidità con cui è stato raggiunto l’obiettivo rimanda sicuramente al successo visto con Pepe Unchained, chiaro segno che le meme coin a tema Pepe the frog sono ancora tra le più interessanti in cui investire. La pagina ufficiale X conta 30.000 follower che si sommano a quelli che partecipano anche alle discussioni sul canale Telegram, per una WEPE Army senza precedenti. Unirsi a questi canali permette di avere sempre il polso della situazione, scoprendo tutto ciò che il progetto è in grado di offrire, ma non solo. Con la pubblicazione di meme a tema e vignette divertenti, Wall Street Pepe rientra anche tra i più classici dei progetti meme coin.

Umorismo e competizione

Dietro all’umorismo che trapela anche dalla pagina ufficiale della presale, con Pepe che usa una Lamborghini in tenuta da broker di Wall Street, c’è il desiderio di potenziare i trader comuni e quindi l’approccio è apprezzato dagli investitori di più piccolo calibro che vogliono avere voce in capitolo nelle meccaniche finanziarie delle criptovalute. Senza dover sottostare alle movimentazioni messe in atto dalle whale. Le funzionalità pratiche e basate sui dati rendono WEPE più di una semplice meme coin ma una vera e propria potenza di trading.

Condividendo segnali precisi per gli investitori, progettati per eliminare le congetture, facilitano le operazioni di acquisto e vendita, aiutando tutti coloro che detengono WEPE a prendere decisioni sicure e informate. Grazie all’accesso a questo gruppo VIP esclusivo, i membri possono collaborare, condividere strategie e massimizzare i loro rendimenti.

Ad avere un ruolo cruciale nel marketing del progetto è senza dubbio la partenership con Best Wallet, che ne ha aumentato la visibilità e accessibilità, eliminando tanti fattori di rischio in cui gli utenti meno esperti incappano. Infatti, grazie a un wallet di questo tipo è possibile acquistare WEPE direttamente tramite strumenti integrati.

Per chi preferisce avere ritorni passivi, infine, WEPE offre anche un protocollo di staking. Bloccando i token subito dopo l’acquisto è possibile avere ritorni passivi annuali a un tasso dinamico, attualmente fissato al 32%. Partecipare ora è semplice, basta infatti avere un wallet compatibile e potrete subito acquistare WEPE al miglior prezzo possibile, grazie alla prevendita, usando USDT, BNB, ETH o anche carta di credito. Il costo attuale di un token è di 0,0003664$, ma continuerà ad aumentare fino all’ultima fase, dopodiché ci sarà la quotazione sugli exchange, ovvero il momento più atteso per vedere potenziali apprezzamenti.

Vai alla presale di Wall Street Pepe