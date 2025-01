Calcio: la Monregale vince 1-0 contro il Cuneo Olmo e si aggiudica il 1° Trofeo dell'Epifania (VIDEO)

La Monregale questo sabato pomeriggio ha conquistato il 1° "Trofeo dell'Epifania", evento legato al Raduno internazionale delle Mongolfiere. In un Gasco dal clima siberiano, i Galletti di mister Magliano hanno superato il Cuneo 1905 Olmo per 1-0, al termine di un match ben giocato da entrambe le formazioni.

Nonostante la differenza di categoria, visto che la Monregale gioca nel campionato di Promozione e il Cuneo in quello di Eccellenza, le due squadre hanno dato vita a un'amichevole all'insegna del grande agonismo, regalando anche buone trame di gioco, soprattutto nel primo tempo, quando gli ospiti hanno costruito due ghiotte occasioni per sbloccare il risultato. Al 22° Benso ha trovato un superbo Baudena pronto alla respinta, mentre al 36° Rastrelli, al termine di una ficcante azione sulla fascia destra, per un soffio non ha inquadrato lo specchio di porta.

La Monregale ha comunque tenuto testa al più quotato avversario con grande ordine, mettendo in atto un'attenta azione difensiva, senza disdegnare di costruire sporadiche, ma velenose, azioni d'attacco. Insomma, tanto agonismo tra due squadre in forma e gara decisa all'82°, quando il subentrato Di Salvatore ha trovato modi e tempi giusti per il tap-in vincente, che ha sbloccato il risultato.

Monregale e Cuneo hanno scaldato i muscoli in vista dei delicati impegni nei rispettivi campionati. Il 12 gennaio, infatti, i biancorossi di Magliano ospiteranno il Narzole, mentre i ragazzi di Fantini renderanno visita alla capolista Valenzana Mado. Nel video che segue alcuni momenti dell'evento, il gol siglato da Di Salvatore e la consegna del trofeo, avvenuta alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno:

Al termine del match questo il commento dell'allenore del Cuneo Enrico Fantini, comunque soddisfatto di quanto visto in campo:

Soddisfatto anche il tecnico della Monregale Michele Magliano. Eccolo ai nostri microfoni: