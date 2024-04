Vandali contro le auto in sosta a Cuneo: vetri frantumati anche in corso Marconi

Sono stati i carabinieri a intervenire dopo l'ennesimo episodio avvenuto nel centro di Cuneo, dove ancora una volta sono state prese di mira le auto in sosta.

Il copione è da tempo lo stesso: vetri frantumati, a volte uno, a volte di più. Spesso per non racimolare praticamente nulla. L'ultimo episodio, dopo quelli della scorsa settimana tra corso Dante, via Carlo Boggio e via della Pieve, è accaduto in corso Marconi, nella notte tra venerdì e sabato. Dovrebbero essere quattro le auto danneggiate.

Al momento non trapelano informazioni di alcun tipo su eventuali responsabili. Ma si tratta dell'ennesimo episodio in poche settimane. Sono decine le auto che hanno subito danni ed è sempre più evidente il malcontento della cittadinanza rispetto a questi continui episodi di vandalismo.