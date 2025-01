Volley A1F. Cuneo riparte nell'anno nuovo con Pinerolo nel mirino

Anno nuovo, vita nuova: dovrà essere questo il mantra della Honda Olivero Cuneo per il 2025 iniziato da pochi giorni. Le Gatte allenate da Lorenzo Pintus hanno infatti chiuso l'anno con la sconfitta contro il Chieri '76, senza portare quindi a casa punti ma soprattutto concludendo da fanalino di coda della classifica, con 8 punti all'attivo.

I fantasmi della passata stagione sembrano riemergere, ma le cuneesi hanno ancora il girone di ritorno per riscrivere la loro storia. E la svolta passa proprio dal primo match del 2025, terza giornata di ritorno, che vede le biancorosse affrontare la Wash4green Pinerolo allenata da Michele Marchiaro. All'andata, nella bolgia del Palazzetto di Villafranca Piemonte, le Pinelle si erano imposte per 3-1. Ora sarà il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta ad ospitare le pinerolesi: per le Gatte da qui in avanti l’obiettivo è uno solo, lottare e conquistare punti.

Nell'ultima giornata le biancorosse hanno mostrato sprazzi di buon gioco contro le collinari, ma è ora di tradurre queste prestazioni in risultati concreti, di portare a casa punti per rilanciare la classifica. Pinerolo al momento è nona con 15 punti conquistati, frutto di 5 vittorie. Nell'ultima giornata, disputatasi durante il Boxing-Day, le Pinelle sono state frenate da Novara, dopo aver disputato un buon primo set chiuso ai vantaggi. Stessa sorte per le Gatte, battute da Chieri sempre per 3-1.

Il derby pre-Epifania si preannuncia dunque emozionante, non solo per l'atmosfera del derby, già carica di per sè, ma perché entrambe le squadre scenderanno in campo con la determinazione e la grinta per avere la meglio sulle avversarie. A loro favore, le Gatte potranno sfruttare l'effetto campo e la spinta dei proprio tifosi, che ora si aspettano una reazione decisa dalla squadra.

Appuntamento imperdibile quindi per domenica 5 dicembre per il match contro Pinerolo. Inizio alle 18:00. Per chi non potesse venire al Palazzetto, ricordiamo che la partita verrà trasmessa su VBTV e DAZN.