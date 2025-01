Volley A2M. Cuneo cerca riscatto a Porto Viro. Morando: "Squadra ostica, ma ce la giocheremo" [VIDEO]

Lunedì pomeriggio 6 gennaio alle ore 18 (Diretta streaming VBTV) la MA Acqua S.Bernardo Cuneo affronta la seconda trasferta consecutiva del girone di ritorno nella sfida contro Porto Viro. All'andata finì 3-1 per i piemontesi, che dominarono l'incontro, ma quella dell'Epifania sarà una sfida apertissima. I veneti seguono Cuneo in classifica distanti solo due lunghezze, 22 punti tanti quanti ne ha Pineto.

La squadra di Matteo Battocchio deve smaltire le tossine dal doppio ko subito in casa contro Brescia ed in quel di Cantù, ma anche se dovrà affrontare la Delta Group in assoluta emergenza le pedine che scenderanno in campo sono chiamate al riscatto.

"Ci siamo abituati bene all'inizio, ma le difficoltà in un campionato così serrato ci stanno - dice il vice allenatore Matteo Morando nel presentare la pafrtita -. Dicembre è stato complicato, tra acciacchi e problematiche varie ci hanno un po'penalizzati, ma non si è mai mollato. Ci è mancato qualcosina a portare a casa dei set e di conseguenza delle partite".

Il suo pensiero sugli avversari: "Porto Viro è figlia di questo campionato, squadra ostica, coesa e con una buona panchina. Dobbiamo andare là per giocarcela e fare il meglio possibile".

La video intervista a Matteo Morando QUI SOTTO