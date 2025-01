Concerto di Capodanno 2025: un grande successo al Milanollo di Savigliano

Come associazione Amici dell’Ospedale Santissima di Savigliano siamo lieti dell’apprezzamento, della presenza e dei positivi giudizi ricevuti per il Concerto di Capodanno del 1° gennaio 2025 al Milanollo. Dopo il grande successo dello scorso anno, abbiamo voluto riproporre l’operetta con la compagnia di Elena D’Angelo, che ha rappresentato Cin Ci La in una mirabile e simpatica versione. Un grande e atteso evento che ha visto il nostro teatro riempito in ogni ordine di posti, con il 95% dei posti assegnati in prevendita.

Cin Ci La è stata molto apprezzata dal pubblico per le melodie eseguite dall’orchestra e dai cantanti, coinvolgendo gli spettatori nell’esecuzione di alcune arie e divertendo con le gag degli attori.

Bravi! Ancora un grazie di cuore agli artisti della compagnia di Elena D’Angelo.

Abbiamo festeggiato la tredicesima edizione, il che consolida l’evento come tradizione culturale della nostra città e del territorio. Questo successo è frutto della grande collaborazione tra più soggetti: la Città di Savigliano, che rende disponibile il teatro e offre il supporto degli uffici turistico e cultura; gli Amici della Musica e Ubaldo Rosso, che ogni anno ci propone nuove e apprezzate proposte musicali (il successo dell’operetta ne è la prova); e la nostra associazione Amici dell’Ospedale, che cura l’organizzazione.

Un ringraziamento a tutti, in particolare ai membri del direttivo e ai soci della nostra Associazione che, con grande abnegazione e sacrificio, hanno partecipato alla realizzazione dell’evento.

A questi si aggiungono i partner storici che, fin dalla prima edizione, non hanno mai fatto mancare il loro contributo: la Banca Cassa di Risparmio, la Fondazione CRS e la famiglia Monge, “la famiglia del pet food” di Monasterolo.

Un sentito ringraziamento, inoltre, alla Floricoltura Monviso per l’addobbo del teatro e agli sponsor di quest’anno: Crosetto Rimorchi, A&C Sistemi Group Srl, Dimar Spa Mercatò, Unipol Sai, BCar, Tecnomedica Srl, Derby, Studio Buttieri, oltre alla Ferrero per il gentile omaggio dei Ferrero Rocher.

Un grazie particolare ad Alessandro Testa dello Studio Intergraf per i materiali stampati e i supporti di comunicazione social, alla panetteria Calandra e ai media locali che come sempre ci sostengono: Il Saviglianese, Il Corriere di Savigliano, La Stampa (redazione di Cuneo), Targatocn, Idea Webtv, TRS Savigliano e Telecupole.

A tutti, fin d’ora, l’appuntamento è al 1° gennaio 2026.

Con che format? Lasciamo il piacere dell’attesa e della scoperta: ancora operetta o…?

Come sempre, l’Associazione si fa garante che i fondi raccolti saranno interamente destinati a sostenere le strutture sanitarie del territorio e l’Ospedale Santissima Annunziata.

Continuate a sostenerci con i vostri contributi, con il 5x1000, con donazioni o iscrivendovi alla nostra Associazione. Il tesseramento per l’anno in corso è aperto: vi aspettiamo!

Grazie e ancora buon 2025!

Associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano