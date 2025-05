La farmacologa e senatrice a vita Elena Cattaneo ospite ad Alva di Connessioni

Il direttivo del festival Profondo Umano è lieto di annunciare l’evento conclusivo della rassegna di ambito scientifico, Connessioni. L’ospite di quest’ultimo appuntamento, venerdì 16 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, sarà la farmacologa e senatrice a vita Elena Cattaneo, amica di lunga data dell'associazione.

Sarà l’occasione per riflettere su tematiche di stringente attualità, come i pregiudizi che rallentano – quando non impediscono del tutto – alle donne italiane di fare carriera nell’ambito culturale e scientifico, le difficoltà nel conciliare il percorso lavorativo con la vita familiare, mostrando però anche i nuovi modelli per le giovani studiose che si affacciano al mondo professionale. Questi argomenti sono affrontati dalla professoressa Cattaneo nelle pagine del suo ultimo libro, Scienziate. Storie di vita e di ricerca, pubblicato da Raffaello Cortina Editore, dove trovano spazio le storie di alcune ricercatrici, che Cattaneo propone come punti di riferimento nel panorama italiano.

Proprio questo libro è stato la guida della seconda edizione di Connessioni, dal titolo «Vedere l’invisibile»: abbiamo proposto quattro incontri – in ultimo questo con la senatrice – con cinque scienziate che hanno accompagnato un pubblico sempre numeroso e interessato in un percorso nei rispettivi ambiti di ricerca, dalla biologia alle neuroscienze, passando per la fisica quantistica. Terreno d’incontro è stato il comune tentativo di mostrare ciò che, grazie alla scienza, è reso visibile a tutte e tutti. Non poteva esserci migliore conclusione che discutere dell’invisibile – a livello sociale, culturale ed economico – nella scienza stessa.

La senatrice Cattaneo sarà intervistata, in un dialogo a più voci, dai giovani e dalle giovani del comitato organizzatore del festival. Un’opportunità unica per ascoltare la lucida analisi di una delle personalità più importanti e influenti del nostro Paese.