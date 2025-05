Cuneo, a Bombonina la replica del documentario "Vacanze di Natale a Goma"

Continuano le repliche di "Vacanze di Natale a Goma", documentario autobiografico di Albino e Carmen "Bugianen alla scoperta del mondo" (qui anteprima).

Il video racconta dov'è Goma, come ci sono arrivati e perché ci sono andati. Si parte dalle prime avventure sulle montagne Cuneesi poi si passa all' alpinismo, ai 4000 della val d'Aosta, ai viaggi in bici per scoprire il mondo e si arriva nel Kivu, regione nel nord est del Congo. Seguirà la salita al Nyragongo, enorme vulcano attivo, l'incontro con i gorilla di montagna e l'esperienza vissuta nell'emergenza quando i ribelli dell'M23 attaccarono la città di Goma.

Emergenza tornata alla ribalta nel febbraio scorso quando lo stesso gruppo ribelle appoggiato dal Ruanda è entrato nella città imponendo un regime militare e terrorizzando la popolazione con saccheggi, uccisioni e decine di migliaia di sfollati. La situazione è drammatica, I nostri media non ne parlano, perché?....forse perché i paesi occidentali hanno a che vedere con la questione? Sono realtà che dobbiamo conoscere!

La proiezione si terrà nel salone parrocchiale di Bombonina Cuneo (dietro alla chiesa) martedì 13 maggio alle ore 20.45. Ingresso libero.