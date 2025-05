A Cuneo il laboratorio "Pronti si parte" con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira

Sabato 10 maggio, in occasione del Festival della Montagna che si terrà a Cuneo, l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira propone i due laboratori dedicati a bambini e famiglie “PRONTI, SI PARTE” – Laboratorio fanta-immaginario alla scoperta delle strade dei mestieri itineranti

I laboratori accompagneranno i piccoli partecipanti alla scoperta del viaggio degli ambulanti che un tempo praticavano i mestieri itineranti della Valle Maira (acciugai, venditori di capelli, bottai, venditori di stoffe, ecc) e che oggi continuano a svolgere l’attività di vendita itinerante sia in Italia che in altre paesi del mondo.

I laboratori si svolgeranno allo stand dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira allestito presso il Villaggio Alpino in via Roma a Cuneo, dove verranno inoltre promosse le attività che l’ecomuseo propone nel corso dell’anno sia in Valle Maira che nel territorio regionale.

Gli orari programmati per i due laboratori sono: 1° turno ore 14.30 – 16.00 e 2° turno ore 16.30- 18.00.

L’evento, rivolto a bambini dai 5-10 anno accompagnati da adulti, è gratuito.

I posti sono limitati per cui è richiesta la prenotazione .

Per Info e iscrizioni: ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Percorsi didattici e laboratoriali dell’Ecomuseo Alta Valle Maira“ finanziato dalla Fondazione CRC.