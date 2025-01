Castelletto Stura, la popolazione continua a crescere: quasi 1400 i residenti

La popolazione di Castelletto Stura continua a crescere: al 31 dicembre 2024 i residenti erano 1.387, avvicinandosi al traguardo dei 1.400. Questo rappresenta un incremento di 12 cittadini rispetto al 2023, quando la popolazione era di 1.375, e un aumento complessivo di 37 persone negli ultimi tre anni.

La distribuzione demografica attuale conta 698 maschi (di cui 48 stranieri) e 689 femmine (di cui 57 straniere). Anche il numero delle famiglie è in crescita, arrivando a 582 nuclei, tra cui una sola convivenza anagrafica. La media di componenti per famiglia si attesta a 2,38.

Nel corso del 2024, i nati sono stati 11 (7 maschi e 4 femmine), mentre i decessi sono stati 9 (6 maschi e 3 femmine), confermando per il terzo anno consecutivo un saldo naturale positivo. Questo risultato è particolarmente significativo se confrontato con l’andamento demografico generale, che registra un calo su scala nazionale.

Anche il saldo migratorio è positivo: sono stati registrati 55 nuovi iscritti, di cui 41 provenienti da altri comuni, 12 dall’estero e 2 per altre ragioni. I cancellati, invece, sono stati 45, suddivisi tra 33 trasferiti in altri comuni, 7 all’estero e 5 per altre cause.

Attualmente, tra i 1.387 residenti, si contano 105 cittadini stranieri e 11 ultra novantenni. Durante l’anno si sono celebrati 7 matrimoni.

Secondo i dati ISTAT più recenti (2022), Castelletto Stura presenta un indice di natalità del 12,5%, posizionandosi al 9° posto provinciale su 247 comuni e al 115° posto nazionale su 7.896 comuni.

L’età media della popolazione è di 42,8 anni, un dato che colloca Castelletto Stura al 244° posto su 247 comuni nella provincia di Cuneo e al 7.462° posto su 7.896 comuni in Italia.