Dogliani, il Comune cerca un volontario di Servizio Civile per la biblioteca

Sono stati da poco pubblicati i nuovi bandi di Servizio Civile Universale approvati per l’anno 2025.

Il Comune di Dogliani è alla ricerca di UN VOLONTARIO o UNA VOLONTARIA che desideri investire un anno del proprio tempo nel del progetto culturale “Biblioteche a 360 gradi” presso la Biblioteca Civica Luigi Einaudi di Dogliani.



Perché scegliere il Servizio Civile?

Dedicare un anno della propria vita al Servizio Civile è un impegno, verso se stessi ma anche verso gli altri in un progetto di cittadinanza “attiva”, che offre la possibilità di crescere confrontandosi, di maturare dal punto di vista umano e professionale, vivendo un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro. Le competenze acquisite durante questo anno, infatti, sono riconosciute e valorizzate. È prevista, inoltre, la riserva di una quota del 15% nei concorsi pubblici a chi ha svolto il Servizio Civile e tale esperienza viene valutata - nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione - e può valere come titolo di preferenza.

Il progetto culturale “Biblioteche a 360 gradi” vede coinvolte da 12 biblioteche del territorio della Provincia di Cuneo - tra le quali la Biblioteca Civica di Dogliani - da sempre luogo di promozione della cultura ma allo stesso tempo luogo aggregativo e di comunità, che offre una pluralità di servizi e occasioni di partecipazione, confronto, relazioni ed inclusione.

Il Servizio Civile ha la durata di 12 mesi e prevede un impegno di circa 24 ore settimanali, con un rimborso mensile di 507,30 €.

La DOMANDA va presentata ENTRO le ore 14.00 di GIOVEDì 18 FEBBRAIO 2025 solamente in MODALITÀ’ TELEMATICA:

• Accedi tramite SPID alla piattaforma online https://domandaonline.serviziocivile.it

• Scegli il progetto “Biblioteche a 360°" presso la sede di DOGLIANI

• Compila tutti i campi, presenta la domanda e attendi la mail di avvenuta ricezione

Ricorda: è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto!

Il bando completo ed il regolamento si trova su: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

A partire dal 16 febbraio 2024 sarà possibile conoscere la data della convocazione al colloquio di selezione, pubblicata sempre sul sito della Provincia.

Per maggiori informazioni: Biblioteca “L. Einaudi” 0173.70210 | biblioteca.dogliani@gmail.com