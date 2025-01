Mondovì, addio allo storico panettiere di Piazza Giovanni Peisino

Lutto nel Monregalese per la scomparsa di Giovanni Battista Peisino, che si è spento nella giornata di ieri, all’età di 84 anni. Residente a Vicoforte, con la sua attività ha scritto un’importante pagina del rione di Mondovì Piazza dove, negli anni ‘70, aveva avviato la sua panetteria all’inizio di via Vico.

Punto di riferimento per i residenti, ma anche per i tanti studenti che ogni mattina passavano nel suo locale andando a scuola, la panetteria Peisino, passata di generazione in generazione, da un paio di anni è stata riaperta grazie al nipote Giacomo Manfredi, già titolare di “Farina del mio sacco” a Vicoforte.



[La panetteria di via Vico - fonte: Googlemaps]

"Apprendo con profondo rammarico della scomparsa di Giovanni Battista Peisino - il commento del sindaco, Luca Robaldo - e a nome dell’intera Amministrazione porgo le

mie più sentite condoglianze alla famiglia e, in particolare, alle figlie Roberta e Laura e alla sorella Richetta. Con la sua dipartita se ne va una delle figure più iconiche di Mondovì Piazza, con la panetteria “Peisino” amata e frequentata da intere generazioni. Al nipote Giacomo, che proprio nel 2023 ha riattivato gli storici locali, il compito di perpetrare la memoria e la maestria del compianto Giovanni".

Il signor Peisino lascia le figlie Roberta e Laura, il nipote Giacomo con Laura e i nipoti a Gaia ed Edoardo.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 8 gennaio alle 14 nel Duomo in Mondovì Piazza. Il S. Rosario sarà recitato nella Chiesa della Misericordia in Mondovì Piazza alle ore 20 di questa sera.