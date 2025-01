Nasce il Manifesto per il Futuro dell’apicoltura

Piemonte Miele, punto di riferimento per l’apicoltura e la tutela delle api, lancia il Manifesto per il Futuro dell’Apicoltura, un’iniziativa che unisce cittadini, istituzioni, scuole, aziende e organizzazioni di settori diversi per proteggere questi fondamentali impollinatori e promuovere un cambiamento concreto nella tutela della biodiversità e dell’ambiente, con attenzione al ruolo dell’apicoltore.

Un impegno collettivo per un futuro sostenibile

Le api rappresentano una risorsa cruciale per l’ecosistema, ma oggi sono minacciate da pesticidi, cambiamenti climatici e perdita di habitat. Il manifesto - nato nell'ambito del bando regionale a favore del settore dell'apicoltura, con particolare attenzione al ruolo e all'importanza delle analisi all'interno della filiera per garantire un prodotto di qualità ai consumatori - non si limita a sensibilizzare sull’importanza delle api, ma chiama all’azione tutti i settori della società.

“Le api non sono solo produttrici di miele: sono fondamentali per l’impollinazione e, quindi, per la nostra alimentazione e la biodiversità – spiega il Presidente di Piemonte Miele , Davide Colombo –. Questo manifesto vuole essere un punto di partenza per costruire una rete di collaborazione che coinvolga apicoltori, agricoltori, cittadini, scuole ed enti pubblici. Solo insieme possiamo garantire un futuro alle api, agli apicoltori e al nostro pianeta”.

I punti chiave del Manifesto

Il documento, che può essere sottoscritto da individui e organizzazioni, si articola in sei punti fondamentali:

Creazione di spazi favorevoli per api e impollinatori, connessi in una rete verde anche in ambito urbano.

Sensibilizzazione ed educazione ambientale per comprendere il ruolo cruciale delle api.

Promozione del consumo consapevole di miele locale e di qualità.

Protezione delle api dai fattori di rischio come pesticidi e perdita di habitat.

Impegno verso la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti dell’alveare.

Collaborazione tra settori per unire le forze a favore della biodiversità.

Un appello a tutti i settori della società

Piemonte Miele invita tutti a partecipare attivamente alla diffusione e alla sottoscrizione del manifesto. In particolare, l’iniziativa si rivolge a:

Cittadini, che possono fare la differenza con scelte di consumo consapevole.

Scuole, per educare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità.

Aziende e organizzazioni, chiamate a collaborare per la tutela degli impollinatori.

Istituzioni locali e nazionali, fondamentali per sostenere politiche e progetti in linea con gli obiettivi del manifesto.

Il manifesto rappresenta un’occasione unica per agire insieme. Piemonte Miele mette a disposizione il documento completo e la versione sintetica per chi desidera firmare e condividere questa visione.

Davide Colombo, presidente di Piemonte Miele, aggiunge: “Il Manifesto per il Futuro dell’Apicoltura di Piemonte Miele nasce come una chiamata all’azione rivolta a tutti: apicoltori, agricoltori, istituzioni pubbliche, aziende, scuole e privati cittadini. Non possiamo più delegare la tutela dell’ambiente e delle api a un singolo settore: il cambiamento è nelle mani di tutti noi. Solo attraverso una collaborazione attiva tra i vari attori della società possiamo costruire un futuro sostenibile, dove le api, e di conseguenza la biodiversità, siano protette”.