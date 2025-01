Al Cinema Monviso di Cuneo arriva “Il giorno dell’incontro”

Questa settimana sbarca al Cinema Monviso “Il giorno dell’incontro”. Il film diretto da Jack Huston è la storia di Mikey (Michael Pitt), un pugile uscito di prigione dopo un lungo periodo di detenzione. L’uomo soffre da molto tempo di una malattia che ha tenuto nascosta a tutti. Prima del carcere, è stato un pugile di grande successo, Mikey ha vinto molti incontri e in onore di quei tempi gloriosi decide di tornare sul ring. Va a trovare le persone che sono state importanti nella sua vita e soprattutto nella sua carriera e il giorno stesso affronta il suo primo combattimento da uomo libero. Il match si tiene al Madison Square Garden, e si rivela essere un evento catartico nella sua vita. Mikey, infatti, vive questo momento come la sua grande occasione di redenzione. La boxe è solo un mezzo per fare pace con sé stesso e con le persone che ama. Tre gli appuntamenti per apprezzare il film di produzione americana: giovedì 9 gennaio (ore 21), sabato 11 (ore 18.30) e domenica 12 (ore 21).

Dopo l’apprezzamento da parte del pubblico nei giorni scorsi, torna la commedia francese di Emmanuel Courcol “L’orchestra stonata”. La trama segue le vicende di un celebre direttore d'orchestra, il quarantenne Thibaut, che scopre di essere malato di leucemia e di avere bisogno di un donatore di midollo osseo. Facendo indagini sulla compatibilità dei familiari, viene a sapere di essere stato adottato e di avere un fratello di sangue, Jimmy, originario del nord della Francia. Diversi per carattere ed estrazione sociale, i due impareranno a conoscersi e a volersi bene, uniti dalla passione per la musica. E quando Thibaut scopre che Jimmy ha l'orecchio assoluto, lo spinge a diventare il direttore della banda musicale nella quale suona il trombone. Il film è stato inserito in programmazione venerdì 10 e sabato 11 gennaio (ore 21), domenica 12 (16 e 18.30) e lunedì 13 (ore 21).

Nella serata di martedì 14 gennaio torna la rassegna Mondovisioni. Alle 20.30 Claudio Naviglia, esponente dell’associazione Zaratan aps, dialogherà con la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini, di ritorno nel capoluogo dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Scrittorincittà, dove ha portato il suo libro «La natura bella delle cose» (Slow Food editore). A muovere il confronto tra i due saranno i temi trattati dal documentario “Farming the Revolution”, il racconto della lotta di mezzo milione di agricoltori a Delhi, che verrà proiettato alle 21.15. Il documentario dell’autrice indiana Nishtha Jain restituisce le proteste dei contadini indiani contro le nuove leggi sull’agricoltura del governo di Narendra Modi, che hanno dato esito a un risultato inaspettato. Naviglia e Nappini dialogheranno tra il locale e il globale su come la produzione di cibo debba essere il più sostenibile possibile sotto il profilo ambientale, sociale e economico, e di quanto essere contadini oggi significhi essere al centro della rivoluzione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti a partire dalle 20.15. La rassegna Mondovisioni proseguirà ogni secondo martedì del mese fino a maggio