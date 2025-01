Alba: “Parti con la mobilità internazionale”, il primo appuntamento dedicato ai giovani venerdì 17 gennaio in Biblioteca

L’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba, in collaborazione con la Biblioteca Civica “G. Ferrero” e Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest organizza una rassegna informativa mensile sulle tematiche seguite dal servizio.

Con esperti sui diversi argomenti, si parlerà di mobilità internazionale (studio, lavoro, volontariato..), abitare il territorio (contratti di locazione, forme di coabitazione, strategie per trovare casa), lavoro e volontariato cittadino.

Si comincia venerdì 17 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in Biblioteca Civica “G. Ferrero” (via Vittorio Emanuele 19) con “Parti con la mobilità internazionale. Esplora le principali esperienze di mobilità per viaggiare in modo alternativo”. Interverrà Arianna Casavecchia del Centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest sul tema relativo alle principali esperienze di mobilità per viaggiare in modo underground.

“Ci sono molte tematiche che vengono date per scontate, ma che non sempre lo sono – dichiara l’Assessora al Protagonismo Giovanile Lucia Vignolo – quali, ad esempio, ‘come si legge una busta paga’, ‘come maturare esperienze all’estero senza spendere soldi’, ‘quali opportunità di abitazione e/o coabitazione’.. Tematiche che riguardano molto i giovani, ma non solo. Questi incontri non hanno la presunzione di essere esaustivi – ogni singola tematica è molto ampia – ma vogliono essere delle occasioni per conoscere in modo puntuale e conciso argomenti che spesso risultano confusi”.

L’incontro “Abitare come fare. Confrontati sui contratti d’affitto, la gestione delle utenze e della casa” sarà a febbraio, mentre a marzo si parlerà di “Lavoro mondo sconosciuto. Scopri come leggere la busta paga, capire i contributi, le ferie e la mutua”. Seguirà ad aprile “Il volontariato ci piace! Esplora la realtà del volontariato del territorio”.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

Gli aggiornamenti saranno comunicati sulla pagina Instagram informagiovani_alba e sul sito https://www.comune.alba.cn.it/

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Informagiovani – via General Govone 11 – Alba

tel. 0173/292348-349