All'Alstom di Savigliano deposta una corona per gli operai della Resistenza [FOTO]

È stata deposta giovedì 24 aprile, alle 14, la corona in memoria degli operai che nel marzo del 1943 scioperarono contro il regime fascista. Il gesto, promosso da Fim, Fiom, Uilm e dalla RSU Alstom, si è svolto davanti alla lapide all’ingresso dello stabilimento di Savigliano, dove si legge: “Agli operai della SNOS che l’8 marzo 1943 iniziarono la lotta per la libertà”.

Alla cerimonia hanno partecipato lavoratori, rappresentanti sindacali e cittadini, in un momento di raccoglimento che ha ricordato il contributo del mondo operaio alla Resistenza. “Lottarono e morirono per donarci la libertà”, ricorda il comunicato diffuso in occasione del 25 aprile.

Gli scioperi iniziarono a Torino il 5 marzo 1943 e si estesero presto al Piemonte e al nord Italia. In un contesto di razionamenti, salari bassi e condizioni di vita difficili, gli operai della SNOS di Savigliano furono tra i primi a fermarsi. 1.200 lavoratori su 1.800 minacciarono di scioperare: 224 continuarono la protesta nonostante la repressione, subendo arresti e l'invio al fronte.

“Come RSU, come lavoratore, come italiano e padre di famiglia non finirò mai di essere grato a queste persone che hanno sacrificato la loro vita o sono stati incarcerati per farci dono di questa libertà di parola, di manifestare, che sembra essere normale ma che allora non era, e che non è ancora oggi in talune nazioni”, ha dichiarato Paolo Giordanengo, segretario aggiunto di UILM Cuneo e rappresentante sindacale unitario in Alstom.

Il gesto commemorativo si inserisce nelle celebrazioni per la Liberazione, con l’obiettivo di tenere viva la memoria di chi, anche nei luoghi di lavoro, si oppose alla dittatura contribuendo alla conquista dei diritti democratici.