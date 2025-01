Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, Michele Aimo Campione Italiano Assoluto sui 1.500 metri

Con il primo fine settimana di gennaio è ufficialmente iniziata la stagione invernale dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con le prime gare di cross e indoor.

Grazie alle nuove collaborazioni instaurate nell’Astigiano nel corso nel 2024, alcuni atleti Monregalesi sono stati chiamati a completare la squadra del Comitato provinciale coordinato dall’ASD Rainbow Planet in occasione della rassegna tricolore dell’Ente di Promozione Sportiva AICS, contribuendo, con quattro dei migliori dieci punteggi, al 4° posto finale della speciale classifica a squadre di “qualità” con 7.793 punti. Buone prestazioni dei giovani molti dei quali all'esordio sull'anello indoor e alle prese con il passaggio di categoria.

La copertina va a Michele Aimo che si laurea Campione Italiano Assoluto sui 1.500 mt in 4'15"33, mentre sui 3.000 mt si deve accontentare del 2° posto (e del titolo di categoria Promesse) per 5 centesimi, dopo un'appassionante volata chiusa in 9'13"88.

Argento nell’alto cadetti per Lorenzo Marino con 1,72 mt alla stessa misura, ma con un errore in più, del vincitore Stefano Sodano (1,56 mt per un ottimo Sacco) e bronzo per Matteo Provera sui 600 metri dove chiude la sua fatica in 1’38”68.

Sabato mattina sono andati in scena i 60 Cadette/i, dove migliorano il proprio P.B. Sofia Musso (settima con 8’’38) e Sole Sigaudo con 8”75 - bene anche Beatrice Borra 8”89 e Federica Breaban 9”53 - e al maschile Francesco Simbula con 7”83, Manuel Surriano 8”12, Matteo Provera 8”29, Andrea Sacco 8”28 e Nicola Chiecchio 9”24. Nel pomeriggio Sigaudo ha conquistato il quarto posto in 1’59”94 nei 600; nel lungo stesso piazzamento per Musso 4,76, a soli 4 cm dal podio, (4,23 per Borra, 3,63 per Breaban), personale per Lorenzo Marino con 5,12 (4,88 per Sacco e 3,94 per Chiecchio) e poi getto del peso con Manuel Surriano (9.09).

Nei 200 metri Sofia Musso ha limato il suo personale con 28”12 (quinta posizione), così come Sole Sigaudo (28’’84), Borra (29”24), Breaban (31”34) e bell’esordio di Provera in 27’’12 (per Chiecchio 30’’95 e Surriano conclude, nonostante una caduta, in 34’’94). Sesta nei 400 Allieve Alice Botto in 1’06”11. Atletica Mondovì protagonista con la staffetta 4x200 Cadette 4ª con Borra, Aurora Tagliapetra, Musso e Sigaudo (1’55”77) e quinto in 1’48’’58 al maschile con Marino, Provera, Surriano e Sacco.