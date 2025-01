Cuneo, in Camera di Commercio il webinar sulla sostenibilità dell'acqua nei sistemi agroalimentari

Mercoledì 15 gennaio, dalle ore 14.15 alle ore 15.30, nell’ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra France-Italia “Goccia a Goccia”, avrà luogo il webinar dal titolo “La sostenibilità dell’acqua nei sistemi agroalimentari” organizzato per approfondire la gestione della risorsa acqua nelle imprese agroalimentari e le certificazioni, con un focus particolare sulla “Water Footprint” e le norme ISO 14046 (impronta idrica) e ISO 46001 (sistemi di gestione per l’efficienza idrica).

L’incontro è a partecipazione gratuita, previa iscrizione a questo link.

Dopo i saluti istituzionali, il programma dell’incontro on-line prevede un intervento introduttivo di presentazione di “Progetto Alcotra Goccia a Goccia: percorsi di accompagnamento per le imprese agroalimentari e modalità di adesione”, a cura della Camera di commercio di Cuneo. Successivamente si entrerà nel vivo con l’approfondimento del tema “La sostenibilità: i sistemi di misura, riuso e certificazione per le imprese agroalimentari” grazie ai contributi di Graziella Pillari (Environment Park), che tratterà il Water Footprint e la gestione dell’efficienza idrica, di Domenico Solimando (Canale Emiliano Romagnolo) che illustrerà le certificazioni volontarie sulla filiera dell’acqua, e di Marianna Franchino (Environment Park) e Francesco Cavazza (Canale Emiliano Romagnolo) che parleranno di valorizzazione delle certificazioni ambientali, analisi LCA e bilancio di sostenibilità. Prima di lasciare spazio alle conclusioni, verranno presentate alcune interessanti testimonianze aziendali quali la Brasserie du Comté e progetti sul risparmio idrico da parte del prof. Tiraferri del Politecnico di Torino.

C’è tempo fino al 31 gennaio 2025 per presentare la manifestazione di interesse al progetto “Goccia a Goccia – GAG”, cofinanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI – A Italia – Francia ALCOTRA 2021 – 2027 – Progetto singolo n. 20112, che intende accompagnare le imprese della filiera alimentare e agroalimentare delle province di Cuneo e Imperia e del dipartimento delle Alpi Marittime a un utilizzo più razionale della risorsa idrica.

Tutte le aziende del settore agroalimentare (con esclusione di quelle agricole) sono invitate a candidarsi per beneficiare di un accompagnamento, gratuito e personalizzato, sulla gestione sostenibile della risorsa idrica previsto dal progetto “Goccia a Goccia”. Durante il percorso, i partecipanti potranno attivare sinergie e proficui scambi con nuove imprese liguri e francesi, oltre a migliorare la conoscenza di tecnologie moderne per ottimizzare l’uso della risorsa idrica ed entrare in contatto con tecnici e operatori esperti e in grado di condividere informazioni utili. Tutti aspetti sempre più fondamentali per favorire la crescita di un’azienda agroalimentare. L’adesione alla manifestazione di interesse, infine, è condizione necessaria per prendere parte ai futuri cantieri pilota che implementeranno le sperimentazioni sul campo.

Documenti e modulistica per partecipare al progetto “Goccia a Goccia – GAG” sono disponibili sul sito web della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo.