Mondovì, fino al 14 gennaio parcheggi gratuiti: cambiano le tariffe e arriva nuovo gestore

In fase di installazione a Mondovì, le nuove colonnine dei parcometri, che annunciano l'arrivo del nuovo gestore. I dettagli del nuovo sistema per i parcheggi a pagamento, affidati alla ditta Abaco Mobility, sarà illustrato nella conferenza stampa che si terrà lunedì 13 gennaio, intanto alcune novità sono già emerse negli scorsi mesi.

Con delibera di giunta, infatti, l'amministrazione ha stabilito le nuove tariffe per i parcheggi che, a seguito dell'adeguamento Istat, passano da 0.55 centesimi a 0.80 all'ora per i non residenti.

"A fronte di un aumento generico delle tariffe, inevitabile visto l’incremento dell’inflazione - aveva spiegato l'assessore Alberto Rabbia negli scorsi mesi -, abbiamo voluto prevedere diverse agevolazioni rivolte soprattutto ai cittadini monregalesi".

Si prevede infatti una scontistica riservata a tutti i residenti monregalesi (0.70 centesimi) e non soltanto a quelli prospicienti alle aree a pagamento, con ulteriori agevolazioni per gli abitanti e commercianti della ZTL di Breo.

Verrà inoltre introdotta una sosta gentile gratuita per tutti i primi quindici minuti, una sosta gratuita per i veicoli elettrici e un’agevolazione del 30% per quelli ibridi.

Permarranno inoltre le gratuità dal 17 al 24 dicembre e per la prima settimana dei saldi invernali ed estivi e verranno aumentati gli stalli destinati all’abbonamento per il parcheggio multipiano. I parcheggi sono sempre gratis per i veicoli a disposizione delle persone invalide e per le auto elettriche.

Cambia anche la modalità di pagamento, oltre ai contanti, le macchinette accetteranno per i parcheggi in superficie le carte, i bancomat e le applicazioni Telepass, EasyPark e MoneyGo. Diverso potrebbe essere il sistema del parcheggio Quartiere. In ogni caso, come già avviene in altre città, all'utente verrà richiesto l'inserimento del numero di targa del veicolo.

Fino al 14 gennaio è istituita la sospensione del pagamento della sosta su tutte le aree su suolo pubblico in superficie gestite dalla società Abaco S.p.A. La sosta viene regolamentata con disco orario per la durata massima di due ore (120 minuti) in tutti i parcheggi, l’aumento del tempo massimo di sosta a due ore (120 minuti) nella zona disco di piazza Ellero (nella parte tra la tettoia mercatale e l’intersezione rotatoria con corso Statuto); nella zona disco di corso Italia il tempo massimo di sosta è aumentato a 1 ora (60 minuti).