Villanova Mondovì, si rinnova il tesseramento per l'associazione "Amici di Santa Lucia"

Con l'inizio del nuovo anno è tempo di rinnovo tesseramenti anche per l'AmiSaL - Amici di Santa Lucia ODV, associazione che si occupa della cura e delle visite al Santuario di Villanova Mondovì. che si staglia dal XVI secolo sul versante del Monte Calvario (o Momburgo) dominando la Valle Ellero.

Da qualche anno, l’Associazione AmiSal – Amici di Santa Lucia ODV, si prodiga alacremente per far rivivere il Santuario, favorendo il recupero dei locali, l’apertura estiva da Giugno a Settembre e proponendo apprezzate e partecipate visite guidate.

Le aperture estive degli scorsi anni hanno riscosso un successo inaspettato, in particolare per la stagione estiva 2024 si sono toccati i 2.000 visitatori, provenienti anche da molte parti d’Italia e dall’estero, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati, tutti meravigliati dal monumentale complesso e grotta. Alcune scoperte e riscoperte saranno proposte ai visitatori nella stagione estiva 2025, che non mancherà di curiosità e sorprese.

L’Associazione di Volontariato AmiSaL - Amici di Santa Lucia, si figura come Ente del Terzo Settore e ha come obiettivo, oltre ad aggregare i volontari e associati, quello di far conoscere questo prezioso gioiello che arricchisce tutta Villanova, la Valle Ellero, il monregalese e non solo.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025, presso le Parrocchie di Villanova Mondovì, vi sarà la possibilità di aderire o rinnovare il tesseramento all’Associazione, al fine di sostenerne le attività associative e la promozione di questo monumento religioso ricco di storia, cultura e fede.

Per riferimenti, adesioni e informazioni, inoltre, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (tel./sms/whatsapp 351.6384771), oppure è possibile elargire un’offerta per le attività dell’Associazione per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138) tramite Satispay (al qr-code sottostante).