Caso Sala, Sacchetto (FdI) loda l'approccio "pragmatico e lungimirante" del governo Meloni

“La brillante risoluzione del caso della giornalista Cecilia Sala, detenuta nelle carceri iraniane da 20 giorni, certifica la statura politica internazionale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la notevole credibilità della diplomazia e dei servizi italiani a livello mondiale”, così commenta la notizia il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Claudio Sacchetto.

“Sono convinto che Meloni ed il suo Governo abbiano scritto in questi giorni una pagina politica che letta con l’occhio obiettivo della verità fa emergere sostanzialmente un modo di governare che non esito ormai a definire un vero e proprio metodo: lo studio approfondito delle problematiche abbinato ad un uso misurato delle dichiarazioni che culminano nel percorso di risoluzione delle stesse questioni (con eccezionale celerità nei casi come quello in oggetto). Credo sia utile sottolineare che, con questa operazione, la credibilità dell’Italia nel mondo sia aumentata, e questo è un bene per tutti gli italiani” conclude Sacchetto.