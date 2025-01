Due nuovi circoli democratici in Granda: Giordano e Gonella i segretari pro tempore

Nella riunione della Segreteria Provinciale del Partito Democratico Cuneese tenutasi ieri 8 gennaio 2025 è stata deliberata all’unanimità l’apertura di due nuovi circoli territoriali: il circolo “Borgo San Dalmazzo e Valli” e quello di “Cavallermaggiore-Cavallerleone-Murello”.

I due circoli sono guidati dai segretari pro tempore Matteo Giordano e Angelo Gonella, che avranno il compito di organizzare i rispettivi congressi nel mese di marzo 2025.

Si tratta di un importante passo avanti per la comunità democratica della provincia Granda e di un chiaro segnale del sempre maggior radicamento del Partito Democratico sui territori.

In un contesto politico locale e generale tutt’altro che facile per le forze progressiste e in un momento storico in cui si restringono gli spazi di sereno confronto democratico, la notizia dell’apertura di nuovi circoli è il chiaro segnale di una crescente domanda di partecipazione alla vita politica e di maggiore prossimità.