Il professor Guido Armellini a “Pronti ad agire. Insieme possiamo” in Banca d'Alba e in streaming

Martedì 21 gennaio, alle ore 18, per il ciclo di incontri “Pronti ad agire. Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary Club di Alba in collaborazione con Banca d’Alba, con il patrocinio di Biblia onlus. Associazione laica di cultura biblica, il prof. Guido Armellini, già docente all’Università di Padova e di Verona, membro dell’associazione Biblia onlus, terrà una conferenza su “Le radici dell’antisemitismo. L’antigiudaismo cristiano”, in preparazione della Giornata della memoria 2025.

Guido Armellini ha insegnato italiano e storia a Bologna nella scuola secondaria, Didattica della letteratura all’università di Padova, Letterature comparate all'università di Verona. Per molti anni è stato direttore scientifico dell’Università Primo Levi di Bologna. Da oltre vent’anni coordina le attività della scuola gratuita per stranieri By piedi di Bologna. Membro del Comitato Bibbia, Cultura e Scuola di Biblia, Associazione laica di cultura biblica, tiene da anni incontri e corsi di divulgazione biblica.

Ha partecipato alla scorsa edizione di “Pronti ad agire” con la lezione “Una lettura laica della Bibbia” che ha riscosso un grande successo, in presenza e in streaming (https://www.youtube.com/live/lHScq9xCY40 ), dove ha presentato la Bibbia come un grande classico che, nonostante sia poco conosciuto in Italia, è alla base della nostra cultura; è il “libro assente” nelle scuole italiane e questo non permette di riconoscerne le molteplici ricadute culturali ed artistiche

Il professor Armellini ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui famose antologie scolastiche ed ha improntato la sua ricerca sulla didattica della letteratura; in questa conferenza presenterà la nascita dell’antisemitismo a partire dalla diffidenza e dall’odio dei cristiani verso gli ebrei, attraverso una serie di testi e di immagini che ne documentano la diffusione in tutto l’Occidente.

Tra le sue pubblicazioni: La canzone francese, Savelli, 1979; Le immagini del fascismo nelle arti figurative, Fabbri, 1980; Come e perché insegnare letteratura, Zanichelli, 1987; Dalla parte del lettore, Zanichelli 1989; Il piacere di aver paura, La Nuova Italia, 1990; Buone notizie dalla scuola, Pratiche Editrice, Milano, 1998; La letteratura in classe, Unicopli, Milano, 2008; Con altri occhi, Zanichelli, 2019.

“Pronti ad agire. Insieme possiamo”

L’intervento del prof. Armellini è il quarto incontro del ciclo di conferenze “Pronti ad agire. Insieme possiamo” dal 2018 organizzato dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti aspetti della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea e fornendo approfondimenti e aggiornamenti su tematiche scientifiche ed ecologiche.

La conferenza si svolgerà martedì 21 gennaio alle ore 18, in presenza presso la Sala convegni della Banca d’Alba, in Alba, Via Cavour n.4, e in streaming sul canale YouTube del Rotary club di Alba (https://www.youtube.com/channel/UCFta2taTSSyp_ivpeOHPgCQ (selezionando live).

Gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico. A richiesta verrà fornito attestato di partecipazione per aggiornamento e credito formativo.

Per informazioni e adesioni: alba@rotary2032.it o compilando il modulo https://forms.gle/RRnG1i4JHHVocqTd6

Per chi si fosse perso uno o più eventi può trovare tutte le registrazioni sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella voce “Live”

Mercoledì 22 gennaio 2025, dalle ore 10-12, presso la sala del Palazzo Mostre e Congressi, piazza Medford 3, il professor Armellini incontrerà gli studenti dei licei albesi per una lezione sul tema storico delle radici dell’antisemitismo. L’evento è organizzato dall’Istituto Superiore “G. Govone”, in collaborazione con il Rotary Club ed il Comune di Alba.