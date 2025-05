Da sabato 24 maggio "Hic et nunc", mostra personale di Elzevir a Villa Belvedere di Saluzzo

Elzevir, artista noto per le sue gouaches vibranti e cariche di umanità, propone in questa occasione un nuovo ciclo di opere che riflettono sulla presenza, sull’attimo e sull’essere "qui e ora". Il titolo Hic et nunc – “qui e ora” in latino – sintetizza la tensione poetica che attraversa il suo lavoro: uno sguardo acuto sulla quotidianità colta nel suo fluire, attraverso volti, gesti e posture che diventano universali.

Le figure, spesso solitarie o immerse in piccoli gruppi, appaiono sospese nel tempo, restituendo la fragilità e la potenza del momento presente. Attraverso una tecnica raffinata e una sensibilità pittorica fuori dal tempo, Elzevir trasforma l’effimero in immagine archetipica.

Attraverso una pittura essenziale, ma mai fredda, Elzevir costruisce un linguaggio visivo capace di unire gesto e contemplazione, presente e memoria, in un equilibrio raffinato tra colore e forma. Hic et nunc propone una riflessione sul valore del tempo vissuto, della presenza, e dell'identità personale in un mondo che corre verso l’altrove.

La mostra si inserisce nel percorso di valorizzazione di Villa Radicati promuovendo la pittura contemporanea portato avanti dall’Associazione Arte, Terra e Cielo. La mostra sarà accompagnata dalla pubblicazione del volume “Hic et nunc”, edito dalla Nino Aragno Editore con testi critici a cura di LórándHegyi. L’evento rappresenta un'importante occasione per avvicinarsi all’opera di un artista che ha fatto e fa del gesto pittorico un linguaggio silenzioso e profondo.

Informazioni pratiche:

Vernissage: sabato 24 maggio 2025, ore 17.00

Periodo espositivo: 25 maggio – 24 agosto 2025

Orari di apertura: Domenica 10 – 13 / 14 - 19

Villa Belvedere già Villa Radicati - via San Bernardino n. 17 Saluzzo (CN)

Per informazioni:

Associazione Arte, Terra E Cielo - Via San Bernardino n. 17 Saluzzo (CN- tel. 3515718472

associazione.arteterracielo@gmail.com - info@villabelvedereradicati.it

https://www.villabelvedereradicati.it/