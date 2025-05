Fabio Armiliato, presenta "Una vita in canto – L’alchimia della voce"

Un evento straordinario attende il pubblico domenica 25 maggio alle ore 17 presso la Sala Grande Giovanni Mosca di Palazzo Burgos, sede della Fondazione Fossano Musica: Fabio Armiliato, uno dei più apprezzati tenori italiani a livello internazionale, sarà protagonista di un incontro aperto al pubblico per presentare il suo libro “Una vita in canto – L’alchimia della voce”.

Con una carriera che lo ha visto calcare i palcoscenici dei più prestigiosi teatri del mondo — dal Metropolitan di New York alla Scala di Milano, dall’Arena di Verona all’Opéra National de Paris — Armiliato offre in questo libro un viaggio profondo e appassionato nel mondo del canto lirico, inteso non solo come arte ma come percorso di conoscenza interiore, trasformazione e armonia con l’universo.

Il volume, impreziosito da audio QR Codes che ripercorrono i momenti più significativi della sua carriera, è un intreccio avvincente di autobiografia, didattica vocale e visione spirituale del canto: una testimonianza preziosa per studenti, appassionati di musica, ma anche per chiunque voglia scoprire come la voce possa diventare un autentico strumento di espressione e di ricerca dell’anima.

L’appuntamento con Armiliato sarà più di una semplice presentazione: un dialogo dal vivo con un artista che ha fatto della voce un mezzo di elevazione umana, in un’occasione unica per ascoltarlo nelle sue preziose performace vocali e nel raccontare la sua esperienza artistica e umana con profondità e ispirazione.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti)

Per prenotarsi: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/fabio-armiliato-una-vita-in-canto

Per informazioni: 0172.60113 / info@fondazionefossanomusica.it