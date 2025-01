Ottima esperienza per i monregalesi dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo al Cross del Campaccio

Prestigiosa trasferta in terra lombarda per una delegazione dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che ha preso parte alla 68ª edizione del Cross del Campaccio, uno delle corse campestri storiche del panorama italiano inserite nel circuito World Athletics Gold Level, quest’anno caratterizzato da freddo, pioggia e tanto fango. Tra gli assoluti si è assistito allo spettacolo della vice campionessa olimpica Nadia Battocletti che ha dominato la prova femminile dei 6 km, mentre tra i maschi la vittoria dei 10 km è andata all’etiope Bekele Telahun Haile.

Per i colori Monregalesi Noemi Bertone si è piazzata 67ª tra le cadette, mentre Giorgio Comino all’esordio nella categoria Allievi è stato autore di una bella gara sul percorso da 4 km dove ha chiuso 34° in 14’48” a 1’23” da Thomas Colombo (Atletica Riccardi) e davanti ai compagni Matteo Garelli 71° e Alberto Papaleo 74°. Tra gli Juniores si segnala il 33° posto di Ismaele Bertola proveniente dall’Atletica Cairo, che chiude la sua fatica in 22’42”; il compagno di squadra Piergiorgio Baldi è 66°: per lui alla sua prima esperienza in competizione ufficiale un “battesimo del fuoco”.