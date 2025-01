Servizio Civile, tre progetti e sette posti disponibili nel Comune di Cuneo

È stato pubblicato lo scorso 18 dicembre dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale il bando per la selezione di volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 di martedì 18 febbraio 2025. A livello nazionale verranno selezionati 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti in Italia e all’Estero. Tutti i progetti e i posti disponibili in capo alla Provincia di Cuneo sono consultabili sul sito della Provincia ( https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/bando-2024/progetti-2024 ).

Il Servizio Civile, rivolto a ragazzi/e tra i 18 e i 28 anni, rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale, oltre che una buona carta di accesso al mondo del lavoro e un’occasione per ottenere crediti formativi spendibili nel percorso universitario. Chi sceglie di impegnarsi per 12 mesi nel Servizio Civile Universale sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, utile per il proprio percorso professionale e lavorativo, assicurandosi allo stesso tempo una sia pur minima autonomia economica.

Il Comune di Cuneo è presente tra gli enti proponenti con 3 diversi progetti di Servizio Civile: in Biblioteca Civica, allo Sportello Europa Europe Direct e all’Archivio Storico comunale. I ragazzi avranno diritto a un rimborso mensile di 507,30 euro, ad alcuni permessi retribuiti per esigenze personali o di studio, al buono pasto e all’assistenza sanitaria per malattia o infortunio. Il servizio durerà 12 mesi ed avrà un monte ore complessivo di 1.145 ore, per una media di 25 ore settimanali.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line - DOL ( https://domandaonline.serviziocivile.it/ ) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. È possibile accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda solo attraverso SPID o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Sul sito del Ministero è consultabile la guida aggiornata per la presentazione e la compilazione della domanda online sulla piattaforma DOL ( https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ ).

Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni anche recandosi all’Informagiovani (Via Santa Maria 1) o presso gli altri uffici titolari dei progetti: Biblioteca 0-18 e Europe Direct (via Santa Croce 6) e Archivio Storico Comunale (Largo Giovanni Barale n. 1/3).

I tre progetti del Comune di Cuneo

La Biblioteca civica selezionerà 4 volontari (2 per la Biblioteca adulti, 2 per la Biblioteca 0-18) per il progetto “Biblioteche in ascolto” che a tra i suoi obiettivi il consolidamento del modello di welfare culturale adottato con il progetto Cultura 0/6 crescere con cura con l’intento di puntare al benessere e alla salute di singoli e famiglie attraverso la fruizione di pratiche culturali. Una particolare attenzione verrà riservata alle fasce di popolazione più deboli in sinergia con enti del territorio appartenenti all’ambito artistico, educativo, sociale e sanitario.

In vista dell’apertura del nuovo Hub culturale di Palazzo Santa Croce, la Biblioteca intende lavorare a una progettazione partecipata degli spazi e delle funzioni attraverso un audit esteso concentrando la ricerca su quelle fasce di popolazione che non frequentano i servizi bibliotecari.

Questi obiettivi non possono prescindere dal potenziamento dei servizi della biblioteca e dall’organizzazione di attività di promozione della lettura. L’offerta culturale delle Biblioteche di Cuneo parte dai piccolissimi con il progetto Nati per Leggere, accompagna bambini e ragazzi nella crescita e arriva al pubblico adulto attraverso Scrittorincittà e il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo in un’ottica di Sistema Bibliotecario Cuneese. La sfida è quella di trovare nuove strade per intercettare una quota del “non pubblico” lavorando in un’ottica multidisciplinare con le scuole, le associazioni, l’ambito sociosanitario.

Lo Sportello Europa Europe Direct è un servizio di informazione sulle attività e le opportunità dell’Unione europea, aperto a tutti i cittadini. È gestito dal Comune di Cuneo e fa parte della rete dei Centri ufficiali di informazione dell'Unione europea (gestiti dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea) che conta 46 centri in Italia e più di 400 centri in tutta Europa.

Presso l’ufficio sarà selezionato 1 volontario/a per il progetto “Generazione Futuro” che affiancherà lo staff nelle sue attività di comunicazione e divulgazione della conoscenza dell’Unione europea su tutta l’area sud ovest della Regione Piemonte. In particolare, sarà coinvolto nell’ideazione di eventi dedicati ai giovani e collaborerà nella realizzazione dei laboratori con le scuole e di comunicazione delle principali politiche europee. Il focus principale del progetto di Servizio Civile sarà il coinvolgimento attivo della cittadinanza (in particolare dei giovani) nella vita politica dell'Unione, con particolare attenzione alla divulgazione dei valori fondanti della democrazia europea.

L’Ufficio Archivi ed OpenData del Servizio Elaborazione Dati e Demografici del Comune di Cuneo è un servizio reso a tutti i cittadini; si pone l’obiettivo di organizzare un libero accesso ed ostensione della documentazione storica del territorio comunale ed anche di informare, con la trasparenza dei documenti in esso archiviati, sulle istituzioni comunali e loro funzioni amministrative nei tempi passati. Conserva e tutela ai sensi di legge chilometri di documenti inventariati ed archiviati metodicamente, datati tra l’alto medioevo fino ai giorni nostri. È gestito dal Comune di Cuneo e fa parte della rete degli archivi e biblioteche nazionali.

Presso l’ufficio saranno selezionati 2 volontari/e per il progetto “Le carte raccontano” che affiancheranno lo staff nelle attività di comunicazione e divulgazione del contenuto dell’archivio, saranno coinvolti/e nell’ideazione di eventi dedicati ai giovani di ogni età a tal fine e collaboreranno nella realizzazione dei laboratori con le scuole.

Il focus principale del progetto è la creazione di un rinnovato interesse verso la cultura locale e i documenti storici, visti come strumento educativo e formativo, rendendoli maggiormente accessibili, attraverso la digitalizzazione e fruibili, attraverso attività di conoscenza sul territorio. Il progetto si incentrerà sulla sensibilizzazione della cittadinanza e rendere sempre più facilmente fruibili i documenti prodotti ed allegati alle pratiche amministrative del Comune di Cuneo.