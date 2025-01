Il liceo artistico “Ego Bianchi”: piano didattico e sbocchi per una scelta consapevole

Ultimi giorni per i ragazzi di terza media che dovranno scegliere l'istituto di scuola superiore da frequentare il prossimo anno scolastico. Ultime ore, quindi, per approfittare delle scuole aperte, per sciogliere gli ultimi dubbi.



Lunedì 13 gennaio al liceo artistico di Cuneo “Ego-Bianchi” per chi interessato dalle 14.30 alle 16.30, nella sede di corso De Gasperi, si potranno scoprire da vicino con alcuni docenti e studenti l'offerta didattica e gli sbocchi possibili dopo il conseguimento del diploma.



Per partecipare all'ultimo incontro di orientamento è necessario prenotarsi entro due giorni prima all'indirizzo mail della docente referente: renata.raviola@bianchivirginio.it .



In tale occasione i ragazzi e le loro famiglie saranno accolte da docenti e studenti e potranno anche ammirare le opere realizzate ed esposte all'ingresso o lungo i corridoi. Saranno accompagnati nella visita alle aule e ai laboratori, luoghi distintivi e appositamente dedicati ai tre indirizzi caratterizzanti il liceo artistico tra cui scegliere al termine del biennio: arti figurative, architettura e ambiente, e grafica. Alcuni estratti di presentazione della scuola sono disponibili e visionabili sul suo sito. Il liceo artistico si rivolge in particolare ai ragazzi che nutrono interesse e passione per le arti visive e per la formazione culturale specifica.



Il piano studi



Il liceo nel suo piano didattico offre per il biennio 34 ore settimanali, in cui sono proposte le analoghe materie di un altro liceo con l'integrazione delle materie caratterizzanti: discipline grafiche e pittoriche, geometriche, plastiche e scultoree. Materie che nel triennio saranno oggetto di ulteriore scelta e incrementeranno le ore settimanali da 34 a 35.



Nel primo biennio lo studente dovrà consolidare la formazione nel campo delle arti figurative e

della cultura in generale.

Il bagaglio culturale e tecnico maturato nel corso dei due anni permetterà di consolidare, con

fondamento critico, le abilità tecniche ed artistiche di base ed un adeguato metodo di studio nelle

discipline teoriche.

Attraverso le ore di laboratorio artistico verrà anche condotto un percorso orientativo, al fine di

rendere più consapevole la scelta dell’indirizzo del secondo biennio.

L’approccio iniziale si curerà di verificare le esigenze educative attraverso l’osservazione e il

dialogo e gli allievi saranno guidati gradualmente ad acquisire una terminologia ed una metodologia

appropriate nelle diverse discipline.

Molteplici i laboratori che si sperimentano nel corso di studi come quello di incisione, di fotografia, di ceramica, di grafica, di architettura e ambiente, di discipline pittoriche e plastiche.





Gli sbocchi





Conseguito il diploma del liceo artistico gli studenti si troveranno ad affrontare una nuova fase orientativa, che potrà contemplare la possibilità di impiego lavorativo o la prosecuzione degli studi con corsi professionalizzanti o universitari.



