Da una coppia di sposi quasi 16.000 euro per un nuovo progetto della Fondazione Ospedale Cuneo

Sara e Max sono due giovani sposi che hanno voluto contribuire a rendere davvero speciale un progetto della Fondazione Ospedale Cuneo. Grazie alla loro generosità, sono stati infatti raccolti circa 16.000 euro per mettere in piedi un'importante iniziativa nel reparto Oncologia dell'Ospedale Santa Croce .

La ripartizione della cifra è stata la seguente: 6.000 euro sono stati utilizzati per acquistare i tre caschi per la prevenzione dell’alopecia da chemioterapia, già donati al reparto lo scorso dicembre, mentre i restanti 10.000 hanno dato il via a un nuovo e ambizioso progetto, il riallestimento della sala d’attesa dell’Oncologia del Carle.

Si sta già lavorando per la realizzazione, grazie al supporto dell’architetta Roberta Andreis dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle e allo Studio Leven Design di Cuneo, che sta curando pro bono il progetto.

Inoltre, per mettere in piedi l'ambizioso progetto anche 5 aziende hanno scelto di sostenere l'iniziativa a Natale. Gli obiettivi: l'acquisto di 100 nuove sedute comode e accessibili per pazienti e familiari, l'installazione di punti di ricarica per dispositivi elettronici, creare spazi più intimi e silenziosi per maggiore comfort ed in fine installare pannelli fonoassorbenti e immagini rilassanti per ridurre lo stress.

Per aderire al progetto e contribuire economicamente attraverso donazioni scrivere all'indirizzo e mail donazioni@fondazioneospedalecuneo.it o chimare il numero 3247740104

Ogni contributo è un passo in più verso un ambiente più confortevole e accogliente