Ginnastica ritmica: la saluzzese Anna Russo in Nazionale

La presenza di una concittadina nel gotha della ritmica e dello sport tricolore più in generale, non può che far piacere ai saluzzesi.

L'atleta in questione è Anna Russo, più di una speranza per la ritmica piemontese, che dallo scorso settembre

Si allena con la Squadra Nazionale Italiana Junior a Settimo Torinese, presso il Pala 200, a seguito di un accordo siglato tra la Federazione Ginnastica d'Italia, Eurogymnica, la società di appartenenza di Anna, e il Comune di Settimo Torinese, in preparazione ai Campionati d'Europa che si terranno a Tallinn il Lettonia dal 4 all'8 di giugno e successivamente per i mondiali di Sofia, in Bulgaria, in programma dal 18 al 22 giugno. Dopo numerose selezioni nazionali, avvenute durante l'estate dello scorso anno, Anna ha finalmente indossato la maglia azzurra insieme ad altre 9 atlete provenienti da tutta Italia, di età compresa fra i 13 e i 14 anni e con le quali condivide le otto ore di allenamento giornaliero, sei giorni a settimana.

Anna Russo non è l'unica componente della Nazionale proveniente da Eurogymnica, il più prestigioso club piemontese, vincitore di 49 titoli italiani, 3 argenti mondiali junior e un bronzo europeo che tra poche settimane esordirà per la diciasettesima volta nel campionato di Serie A, un altro record a livello regionale.

Con lei anche Chiara Cortese, torinese con la quale è stata due volte campionessa italiana, di Insieme Giovanile e Squadra Allieve.

Ora la saluzzese deve convincere le allenatrici Tiziana Colognese e Elisa Vaccaro ad affidarle un posto da titolare in uno dei due esercizi, il primo alle 10 clavette e il secondo ai 5 cerchi e coronare così un altro sogno che solo pochi anni fa sembrava irrealizzabile.