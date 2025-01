Volley A1F. Dopo la bella vittoria con Pinerolo, per le Gatte è ora di affrontare Milano

Le Gatte in azione nel match contro Pinerolo (foto di Danilo Ninotto)

Dopo aver conquistato tre punti fondamentali nel derby contro Pinerolo, per la Honda Olivero Cuneo è il momento di tornare in campo per una sfida decisamente impegnativa. Le avversarie della quarta giornata di ritorno, che si disputerà domani 11 gennaio, sono infatti le ragazze della Numia Vero Volley Milano.

Le ragazze allenate da Lavarini arrivano dalla sconfitta al tie-break contro Igor Gorgonzola Novara e occupano ora il quarto posto in classifica, sotto a Conegliano, Scandicci e la stessa Novara, a quota 35. All'Allianz Cloud, Milano cercherà quindi di guadagnare punti per non perdere terreno e non allontanarsi troppo dalla zona alta della classifica.

Se Milano arriva da una sconfitta, la situazione è invece ribaltata per le Gatte, reduci dalla bella prestazione corale che ha permesso una convincente vittoria nell'ultima giornata. Con questi tre punti preziosi, ora le cuneesi sono a quota 11, ma soprattutto si sono allontanate dall'ultimo posto della classifica, sorpassando Talmassons e Roma. L'ultima posizione però è vicina, a soli 2 punti dalle cuneesi: la strada per la salvezza è ancora lunga ma senz'altro il risultato netto contro Pinerolo è stata la decisa risposta che tutti aspettavano: Cuneo c'è e vuole lottare.

Ora, però, l'ostacolo per le Gatte è rappresentato dall'Allianz Cloud di Milano. All'andata le biancorosse erano riuscite a strappare un punto, il primo della stagione, giocando bene e riuscendo a mettere in difficoltà Milano, che era riuscita a imporsi solo al tie-break. La Numia Vero Volley Milano presenterà però alcune novità rispetto alla scorsa partita. Innanzitutto, sarà presente Paola Egonu, all'andata ancora out dopo l'intervento ai seni nasali, e ci sarà anche Anna Smrek, il neo acquisto di Milano di ben 207 cm arrivato dopo la partenza della giocatrice bulgara Radostina Marinova.

Aggiudicarsi punti contro una corazzata come questa sarà dura, ma l'importante per le Gatte sarà lottare e riuscire a ripetere la prestazione mostrata contro Pinerolo, soprattutto in ottica delle prossime giornate e dei prossimi scontri diretti.

Appuntamento quindi a sabato sera per il big match contro Numia Vero Volley Milano. Inizio alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su VBTV e Dazn.