A Bra l'investitura dei rettori della chiesa dei Battuti Neri

Nella splendida cornice della centralissima chiesa braidese, dedicata a San Giovanni Decollato, sede dell’Arciconfraternita della Misericordia, meglio nota come chiesa dei Battuti Neri di Bra, lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania di nostro Signore, si è tenuta la cerimonia di investitura dei rettori del Sodalizio per l’anno 2025.

Hanno vestito il camice nero: Luisa Asteggiano, Federico Bertola, Dario Stroppiana.

Numerosi le Consorelle ed i Confratelli che, vestiti con il tradizionale camice nero, hanno assistito alla celebrazione officiata da Don Gilberto Garrone - Assistente Ecclesiastico e Spirituale della Confraternita.

Al termine della celebrazione il Presidente Roberta Comoglio ha portato loro il benvenuto, ricordando che Il Santo Pontefice afferma che: “il cammino della fede inizia quando, con la grazia di Dio, facciamo spazio all’inquietudine, quando ci mettiamo in gioco nelle sfide della vita, quando non ci accontentiamo della tranquillità delle nostre abitudini;” e quindi entrare a far parte di questo Sodalizio, significa dare spazio, nei propri cuori, alla Misericordia, e rendersi disponibili al servizio verso le persone più fragili, che vivono realtà difficili, certi di poter essere loro di aiuto.

Oltre alle famiglie dei Rettori, hanno partecipato alla celebrazione alcuni amministratori comunali, fra cui il Sindaco, alcuni confratelli dei Battuti Bianchi, e numerosi fedeli.