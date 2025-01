A Dronero gli incontri per ragazzi dai 10 ai 14 anni. "Si sveleranno con la poesia e la fotografia"

“A partire da suggestioni letterarie, libri, albi illustrati, fumetti, proveremo a raccontarci attraverso la poesia, il disegno, la fotografia, la narrazione”. Lunedì 13 gennaio tornano a Dronero gli incontri creativi intitolati “Me, Myself and I”, rivolti ai giovani tra i 10 e i 14 anni d’età nell’ambito del progetto Dfactory. Appuntamento dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la Sala Milli Chegai.

Strutturati secondo quattro macro contenitori (sentimenti, famiglia, trauma, paesaggio), questi incontri hanno l’obiettivo di mostrare ai ragazzi un quadro generale sulle diverse modalità in cui ci si può raccontare, da quella personale emotiva a quella familiare, dall’indagine dei traumi alla descrizione del paesaggio oppure del contesto in cui si vive. A partire da suggestioni letterarie, libri, albi illustrati, fumetti, i giovani proveranno a parlare di sé attraverso la poesia, il disegno, la fotografia, la narrazione.

“Parlare di sé è spesso il primo passo con cui si sperimenta con le tecniche di scrittura - raccontano gli organizzatori del progetto -. È capitato a tutti di tenere un diario o di svelare un segreto, raccontare qualcosa di personale in forma scritta. Questo ciclo di incontri vuole essere una piccola guida all’esplorazione della propria persona e si pone l’obiettivo di approfondire l’auto-fiction attraverso l’uso di parole e immagini”.

A condurre gli appuntamenti sarà l’esperta Luisa Pellegrino. Nata a Cuneo nel 1983, ha un dottorato in letteratura postcoloniale inglese con una tesi sulle metropoli dell’Asia contemporanea. Per studio ha viaggiato molto, spostandosi tra Londra, New York e Bombay. Da quando vive stabilmente a Torino, un paio d’anni, ha fatto la cuoca per Pilou, un servizio di colazioni a domicilio creato con un’amica, ha scritto numerosi articoli e recensioni per diverse riviste letterarie, tra cui “L’Indice dei Libri del Mese”, “Alfabeta2” e il “Tolomeo”. Traduttrice di tanto in tanto, è anche lettrice per alcune case editrici quali Neri Pozza e Mondadori. Ha realizzato, insieme a Elisa Talentino, “Bendata di stelle” (Inuit editions, 2014) e e per La Grande Illusion ha pubblicato nel 2016 le dodici poesie che accompagnano le illustrazioni di “Creaturine”. Dal 2023 collabora con NOAU officina culturale.

Dfactory è un progetto di Città di Dronero in collaborazione con Noau officina culturale, Cooperativa Momo, Parrocchia di SS. Andrea e Ponzio e Istituto Comprensivo Dronero, sostenuto dal bando Spazio Giovani di Fondazione CRC.

L'attività è gratuita previo pagamento dell'abbonamento annuale a Dfactory: il costo è di 20€ e ha valenza di un anno. Per iscriversi cliccare sul link: https://www.eventbrite.com/e/1076651596909?aff=oddtdtcreator oppure mandare una mail a dfactory.zone@gmail.com