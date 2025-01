I migliori wallet non custodial da usare nel 2025

Un wallet non custodial è fondamentalmente un portafoglio digitale che consente ai trader di detenere e gestire le proprie criptovalute senza affidarsi a un'entità centrale o a terze parti. Sarò l'utente ad avere le chiavi private necessarie per accedere e trasferire i fondi.

Questo sistema garantisce un controllo completo sui propri asset e una maggiore privacy, ma allo stesso tempo comporta anche alcuni problemi di sicurezza, in quanto la protezione delle chiavi private sarà responsabilità unica dell’utente.

Data la loro versatilità e la compatibilità con un elevato numero di criptovalute sul mercato e in presale, i wallet non custodial vengono largamente utilizzati dai trader.

Vediamo qui di seguito le caratteristiche dei migliori wallet non custodial da utilizzare nel 2025, ovvero Metamask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Phantom e Best Wallet.

MetaMask

Metamask è uno dei wallet non custodial più conosciuti, soprattutto per gli utenti che interagiscono con la blockchain di Ethereum.

Oltre alla possibilità di memorizzare e gestire token ERC-20, MetaMask offre anche funzionalità di connessione a decentralizzati applicazioni (dApp) e a piattaforme DeFi.

La sua interfaccia intuitiva, unita alla sicurezza delle chiavi private locali, lo rende una scelta preferita per gli utenti Ethereum e altre blockchain compatibili con la rete.

Trust Wallet

Trust Wallet è un altro wallet non custodial che si distingue per il suo ampio supporto a numerose criptovalute, inclusi token su Ethereum, Binance Smart Chain, e molte altre.

Trust Wallet offre una gestione semplice delle criptovalute e una compatibilità con oltre 160.000 token con il supporto di funzionalità avanzate come lo staking.

La sua integrazione con Binance DEX consente di scambiare criptovalute direttamente senza intermediari, mantenendo il pieno controllo sulle proprie risorse. Trust Wallet viene largamente utilizzato anche per l’acquisto di token in presale.

Coinbase Wallet

Il wallet non custodial del famoso exchanhge Coinbase, Coinbase Wallet è un altro wallet molto apprezzato, soprattuto per la sua facilità d'uso e la sua sicurezza.

Coinbase Wallet supporta sia le criptovalute tradizionali, sia i token ERC-20, e integra funzionalità per il browsing di nuove DApp che permette agli utenti di interagire con le nuove proposte all’interno del mercato.

Inoltre, Coinbase Wallet consente di trasferire fondi da e verso l'account Coinbase, rendendo facile la gestione dei fondi sia su wallet non custodial che su exchange centralizzati.

Phantom

Phantom è il wallet non custodial preferito da molti utenti della blockchain Solana, particolarmente apprezzato per la sua velocità e per la facilità d'uso.

Con Phantom, gli utenti possono gestire i loro token Solana, interagire con DApp sulla Solana blockchain e usufruire di funzionalità avanzate come lo staking.

La sicurezza e la facilità d’uso sono i principali punti di forza di Phantom, in quanto permettono agli utenti di gestire e proteggere i propri asset con un'interfaccia intuitiva.

Best Wallet

Best Wallet si è recentemente affermato come una delle opzioni più promettenti nel panorama dei wallet non custodial.

Combinando semplicità d'uso e strumenti avanzati, è ideale per i trader che desiderano acquistare, vendere e gestire le loro criptovalute direttamente dall'app.

Una delle caratteristiche distintive di Best Wallet è la funzionalità "Upcoming Tokens", che consente agli utenti di scoprire e partecipare alle presale di nuovi progetti emergenti nel mondo delle criptovalute.

Inoltre, Best Wallet ha lanciato il suo token nativo BEST con una presale che al momento ha raccolto più di 6,7 milioni di dollari.

I titolari di BEST possono partecipare alla governance per influenzare le decisioni strategiche relative all’ecosistema di Best Wallet, oltre a godere di vantaggi come sconti sulle commissioni di transazione.

Il token BEST, attualmente venduto a 0,023525 dollari, si può anche mettere in staking, acquistandolo in presale con criptovalute o carta di credito. Lo staking permette di ottenere ricompense passive nell’arco di 3 anni, in base all’APY.

