Tra le fiamme di Los Angeles, la testimonianza dell’attrice braidese Elisa Sednaoui

Sembra un film ma possiamo assicurarvi che è tutto vero. Un’apocalisse di fuoco sta divorando il sud della California, lasciando dietro di sé distruzione, morte e disperazione. Oltre 180mila persone sono state evacuate, costrette ad abbandonare le proprie case e i propri ricordi, mentre il fuoco avanza con una furia inarrestabile. Tra le fiamme, almeno 10 vite sono state spezzate e la città degli angeli si trasforma in un inferno di cenere e fumo.

In California vivono anche degli italiani come la braidese Elisa Sednaoui, 37 anni, che abita a Los Angeles, molto vicina alla pittoresca enclave di Pacific Palisades, una delle aree più colpite.

La modella e attrice, madrina alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015, ha raccontato di come, circondata dalle fiamme, il suo pensiero fosse rivolto ai figli a scuola, esprimendo profonda tristezza per le persone che sono morte, mentre molti altri volti noti di Hollywood stanno lottando per proteggere le proprie famiglie e abitazioni.

Le cifre sono spaventose: 10mila case, edifici e strutture sono già stati ridotti in polvere, e un’area di 117 km quadrati (pari alla grandezza di San Francisco) è stata completamente inghiottita dalle fiamme. Il cielo si è tinto di nero, cenere e particelle tossiche piovono come neve maledetta, rendendo l’aria irrespirabile e la metropoli irriconoscibile.

La California brucia e con essa bruciano le speranze di migliaia di famiglie. I venti caldi alimentano le fiamme, mentre i Vigili del fuoco combattono senza sosta una battaglia che sembra senza fine. Il futuro è incerto, il presente è tragico: Los Angeles, città dei sogni, si ritrova a vivere il suo incubo peggiore.