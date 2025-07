Ai nastri di partenza il Torneo dei Cantoni a Centallo

Si avvicina il momento del Torneo dei Cantoni a Centallo, storico appuntamento estivo degli anni Novanta e Duemila, recuperato l’anno scorso dai giovani del Movi ACLI e subito di grande successo.

Le otto squadre, che rappresenteranno i “quartieri” centallesi di Centro, Oltre Grana (Boschetti), Scuderia (piazza Dotto, antica posta dei cavalli, via Torino e dintorni), Levante (San Michele e dintorni), Aia Grande, Ponente (piazza Don Gerbaudo e dintorni), San Biagio e Roata Chiusani, si stanno preparando alla “tre giorni” che li vedrà impegnati dal 18 al 20 luglio nella serie di 7 discipline: bocce, calcio con le bolle, roverino (gioco medievale), pallavolo, tiro alla fune, staffettone, alle quali quest’anno si è aggiunto il torneo di calciobalilla.

Dallo staff del presidente dell’ACLI Movi, Stefano Giolitti, trapela qualche informazione in più:

“Quest’anno i Cantoni non hanno avuto difficoltà a formare le squadre, che devono avere un minimo di 10 e un massimo di 32 giocatori e addirittura hanno coinvolto ancor più gli abitanti, organizzando le tifoserie e abbellendo le strade del proprio “quartiere” con i propri colori. Avremo anche un’anticipazione dei giochi, domenica 13 luglio, con una “parata”, in cui i Cantoni presenteranno al pubblico i loro beniamini”.

Le regole dei 5 tornei e del tiro alla fune sono le medesime dell’edizione 2024, con un piccolo segreto che riguarda lo “Staffettone”. Fanno sapere dal Movi ACLI:

“Siccome può essere la gara decisiva, abbiamo deciso di non svelare il tipo di percorso e gli ostacoli che si incontreranno. I partecipanti sapranno soltanto venerdì 18 di che cosa si tratta. Durante le tre giornate ci sarà la mescita con cibo e bevande, e si potranno seguire le varie gare senza bisogno di biglietto o prenotazione. Il torneo vuol essere un’occasione di aggregazione per l’intera comunità, e non solo una gara sportiva”.

Ricco il montepremi e grande l’attesa per vedere chi succederà al cantone Aia Grande, che nel 2024 precedette di un solo punto la compagine del Roata Chiusani.

Buon divertimento a tutti!