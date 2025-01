PALLAVOLO, SERIE D / Alba espugna il campo del San Paolo Torino

Il 2025 della prima squadra inizia con una vittoria, gli albesi cominciano l’anno col piede giusto ed espugnano la fredda palestra “Vigone” di Torino col risultato di 3 a 2.

Coach Oliva schiera De Vita palleggiatore con Bianco opposto, Morengo e Pilzer schiacciatori, Rocca e Favaretto al centro con Mongioi libero. L’inizio di gara non è dei migliori, gli albesi devono acclimatarsi in tutti i sensi, e i torinesi conducono in avvio, ma la risposta della Mercatò non tarda ad arrivare, con i nostri ragazzi che riprendono il risultato senza però riuscire a dare la spallata decisiva al set. Arriviamo così nella seconda metà di parziale, in cui caliamo in fase difensiva, cadono dei palloni in cui non c’è la giusta attenzione, San Paolo trova il break e si prende il set 25-21.

Imparata la lezione la Mercatò scende in campo con ben altro piglio, nel secondo set abbassa decisamente il numero di errori, e si trova a condurre il punteggio dall’inizio alla fine. Bianco guida l’attacco albese, con il muro torinese che fatica a contenerlo, ma è tutta la squadra ad esprimersi al meglio, ogni fondamentale si alza di livello e ci consente di controllare il ritmo del gioco; ci sono parecchi scambi lunghi in cui siamo bravi a restare lucidi per poi chiudere al momento giusto, set convincente vinto 17-25.

Sbloccatasi mentalmente, sembra una gara in discesa per Alba, ma non è così, nel terzo parziale San Paolo cambia un po’ il sestetto, il set è un continuo sali-scendi con nessuna delle due squadre che scappa via, e si arriva così ad un concitatissimo finale, caratterizzato da scambi lunghi e dalla paura di sbagliare, con il classico “braccino” in attacco. La Mercatò ha due setball ma non li sfrutta, anche a causa di qualche errore di ricostruzione, San Paolo invece capitalizza al massimo: palla lunga che coglie impreparata la nostra difesa, e poi un nostro errore in attacco, 27-25.

Un duro colpo che avrebbe potuto indirizzare il match verso i padroni di casa, ma non è così: quarto set pressochè perfetto per la Mercatò, che scappa via immediatamente nel punteggio con ampio margine, gli attacchi dei torinesi vengono assorbiti dal muro albese, con Rocca in evidenza sia in quel fondamentale che in attacco, coach Oliva si puo’ permettere di ruotare il sestetto inserendo Nikolov, Dellapiana, Sobrero e Zuccaro. San Paolo comunque non molla e prova un disperato assalto finale, ma è tardi, su un loro errore il set si chiude con un 19-25 molto più netto di quanto dica il punteggio.

Sulla scia di quanto fatto poco prima, Alba riparte con il turbo, Pilzer, Rocca e Morengo guidano la fase offensiva che ci consente di andare al cambio campo avanti 8-4, poi due muri di Favaretto creano il solco, set in controllo, il solito Bianco (topscorer della partita) conquista la palla del match, che chiudiamo subito con un ace fortunoso di Favaretto.

Una bella prestazione dei ragazzi, bravi a saper reagire dopo i set persi, resta solo un pelo di rammarico per aver sprecato delle occasioni nel finale di terzo set, potevamo aspirare ai 3 punti.

In classifica cambia poco, occupiamo il 10° posto, ma dall’ottava alla tredicesima ci sono solo 5 punti di distanza, perciò ogni giornata riserva delle sorprese. Nel prossimo turno torniamo al PalaLanghe per affrontare il Villanova, squadra seconda in classifica che conosciamo molto bene, sarà un bel match e vogliamo farci trovare pronti, vi aspettiamo!

Volley San Paolo 2-3 Mercatò Alba (25-21, 17-25, 27-25, 19-25, 8-15)

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Mastrocola R., Mastrocola T., Mongioi (L1), Nikolov, Pilzer, Rocca, Sobrero, Varagnolo (K), Zuccaro (L2). Coach: Oliva, Torrengo.