Volley A2/F - Il Puma costringe il Messina alla rimonta! La Bam Mondovì lotta con grinta, ma esce sconfitta per 3-1

Una coraggiosa e grintosa Bam Mondovì esce a testa alta dal confronto con la più quotata Akademia Sant'Anna Messina! Le siciliane di coach Bonafede si sono imposte per 3-1, ma solo dopo aver sudato le proverbiali sette camicie. Dando uno sguardo alla classifica, i 31 punti di differenza tra le due formazioni oggi non si sono assolutamente visti.

Le pumine hanno giocato una gara gagliarda, conquistando con assoluto merito il primo set e lottando alla pari nel terzo set e in gran parte del quarto. Alla fine ha prevalso il maggiore tasso tecnico delle siciliane, con un Messina apparso comunque non irresistibile. La Bam Mondovì si è fatta apprezzare soprattutto nella difesa a muro e in attacco. Coach Basso ha lasciato inizialmente in panchina Berger, affidando posto 2 a Giulia Viscioni (15).

Una scelta che ha dato buoni frutti, visto che l'ex Perugia si è mostrata vigorosa e concreta in attacco, prima di accusare un pò di stanchezza nel finale del match. La tedesca del Puma è entrata nel secondo set, ma senza incidere. Bene anche Teresa Bosso, autrice di 13 punti. Da migliorare sicuramente la ricezione e la difesa di seconda linea. Nelle padrone la top scorer è stata Binto Diop, autrice di 21 punti, mentre Aurora Rossetto si è fermata a quota 20.

PRIMO SET: avvio di gara in equilibrio, 3-3. Le pumine si difendono bene a muro e conquistano un break, 4-6. Le siciliane reagiscono e ritrovano subito la parità. L'Akademia si riporta in vantaggio e sull'11-9 coach Basso chiama il primo time-out dell'incontro. Sale il vantaggio del Messina, avanti 14-10. Nuova richiesta di time-out da parte della panchina monregalese sul punteggio di 15-12. La mossa è azzeccata, visto che al rientro in campo le pumine conquistano un break da tre punti. Sul 15-15 è Bonafede a chiamare il time-out. Le monregalesi tornano a spingere a si portano sul 16-18. Nuova parità, 19-19. Il muro della Bam Mondovì è solido e le rossoblù vanno sul 20-22. Time-out chiesto da un Bonafede preoccupato. Ancora un punto messo a terra da Teresa Bosso. Ricezione messinese traballante e Viscioni conquista il punto numero 24. Sul 20-24 si registra la reazione veemente delle padrone di casa, 23-24. Alla fine, però, arriva l'errore al servizio di Chiara Mason, che fissa il punteggio sul 23-25.

SECONDO SET: avvio sprint di Messina, avanti 4-0. Coach Basso prova a schiarire le idee delle pumine chiamando il time-out. Si rientra in campo e arrivano altri due punti per le padrone di casa. La Bam sembra aver superato il momento di difficoltà, ma l'Akademia resta avanti a +5 sull'11-6. Nuovo break per le siciliane, 17-9. Le rossoblù pagano la fragile ricezione. Time-out chiesto da Claudio Basso sul 18-9. Si rientra in campo e Bintu Diop realizza un ace. Entrano in campo Manig, Berger e Marengo per far rifiatare Schmit, Viscioni e Bosso in vista del terzo set. Messina sempre più vicina a conquistare il set, 23-12. Poco dopo arriva l'ace di Chiara Mason, che chiude il parziale sul 25-14.

TERZO SET: Messina avanti 4-1. Il break monregalese porta il punteggio sul 4-3. Carraro sorprende la difesa rossoblù, 7-4. Ace di Greta Catania, che porta il Mondovì a un solo punto dalle avversarie. Controsorpasso Puma 10-11 e coach Bonafede non può fare altro che chiamare il time-out. Rossoblù grintose, 11-13. Le siciliane reagiscono e rimettono subito in equilibrio il punteggio. L'Akademia accelera e sul 15-13 coach Basso chiama il time-out. Le pumine a denti stretti provano a restare aggrappate al set, 19-17. Risultato ancora in bilico sul 21-20. Time-out chiesto da coach Basso sul 22-20. Al termine di un'azione combattuta il Messina conquista il punto del 24-21, che vale tre set-ball. Al primo tentativo ci pensa Chiara Mason, come nel set precedente, a chiudere i conti sul 25-21 con un ace.

QUARTO SET: Messina subito sul 3-0. Mani-out di Bintu Diop per il 7-3. Le pumine non mollano e restano a tre lunghezze dalle avversarie, 9-6. Triplo ace per Bintu Diop e punteggio di 15-9. Time-out chiesto da coach Claudio Basso. L'opposto siciliano prende per mano la propria squadra e la porta sul 18-12. Le pumine sembrano non crederci più, 21-14. Arrivano nove match-point per Messina sul 24-15. Al primo tentativo arriva la stoccata vincente di Rossetto per il definitivo 25-15.