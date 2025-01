At-Cn, odissea free flow: "Da giorni perdo tempo per pagare. Ora devo subire un sovrapprezzo io?"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Buonasera direttore,

sono sempre io, ripercorro brevemente la mia odissea o tragicommedia. Decidete voi.

Il 31 dicembre transito su Asti-Cuneo con il camper.

Da solerte cuneese onesto avviso mia moglie che occorre pagare.

Lei si attiva immediatamente (31 dicembre), ma è impossibile registrarsi al sito (mi scrive "Error").

Telefoniamo al numero verde.... ma una voce ci avvisa che siamo fuori orario e il servizio è chiuso. Ma non è un numero verde? Mi viene da ridere o piangere.

In questi giorni mia moglie riesce a registrarsi inserendo la mia patente, ma un messaggio ci avvisa che prima devono validare i miei documenti. Oh mamma.

Finalmente, dopo un paio di giorni, ci arriva l'agognato messaggio: "Documenti validati".

Esulto di gioia: "Evvai, adesso posso finalmente pagare". Ma no, non è così: dalla mail che mi arriva (nell'immagine sotto, ndr) scopro che, essendomi registrato il 3 gennaio e non avendo indicato una data antecedente al transito… non posso vedere il pedaggio.

Mi suggeriscono di annullare e rifare iscrizione oppure re-iscrivermi con un nuovo account.

Mi sto sbellicando dalle risate a leggere la risposta.

Ma io non mollo. Stasera, venerdì 10 gennaio, mi registro con un'altra mail, ma mi compare la scritta "servizio momentaneamente non disponibile" (vedasi immagine).

Mi domando: sono sfortunato io oppure il servizio non funziona? Era troppo semplice lasciare una cassa automatica al casello?

E adesso che devo fare? Perché dovrei subire un sovrapprezzo nonostante siano giorni che tento di pagare? Qualcuno mi può rispondere?

Lettera firmata